Любопытным наблюдением поделился Чингис Болотов
В Улан-Удэ волонтёры собрали на Верхней Берёзовке 54 мешка мусора. О необычной находке во время этой уборки рассказал общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
- Собрали на Верхней Березовке 54 мешка мусора и вот такие вещи: компакт-диск «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и контрацептив... Предметы лежали рядом. Их аккуратно сложили под куст... Человек решил завязать со всеми радостями жизни? Что случилось? – задаётся вопрос Чингис Болотов.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно бурятские волонтёры во время уборки в Горячинске и на 4-5 км Спиртзаводского тракта обнаружили коробки с респираторами, детский автопарк и большие ножи.
В Улан-Удэ волонтёры наткнулись на необычную находку
Общество, Фото:
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