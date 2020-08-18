 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

Популярное

В Улан-Удэ волонтёры наткнулись на необычную находку

В Улан-Удэ волонтёры наткнулись на необычную находку
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Любопытным наблюдением поделился Чингис Болотов

В Улан-Удэ волонтёры собрали на Верхней Берёзовке 54 мешка мусора. О необычной находке во время этой уборки рассказал общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

- Собрали на Верхней Березовке 54 мешка мусора и вот такие вещи: компакт-диск «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и контрацептив... Предметы лежали рядом. Их аккуратно сложили под куст... Человек решил завязать со всеми радостями жизни? Что случилось? – задаётся вопрос Чингис Болотов.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно бурятские волонтёры во время уборки в Горячинске и на 4-5 км Спиртзаводского тракта обнаружили коробки с респираторами, детский автопарк и большие ножи.


волонтеры мусор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ волонтёры наткнулись на необычную находку
В Улан-Удэ волонтёры наткнулись на необычную находку
Общество, 18.08.2020
Любопытным наблюдением поделился Чингис Болотов
Власти Улан-Удэ пообещали осветить 81 улицу
Власти Улан-Удэ пообещали осветить 81 улицу
Общество, 18.08.2020
Работы запланированы во всех районах города
Прощание с бурятским борцом Сергеем Замбаловым состоится в среду
Общество, 18.08.2020
Для безопасности присутствующих будут соблюдены меры предосторожности
Два города Бурятии выиграли виртуальные концертные залы
Два города Бурятии выиграли виртуальные концертные залы
Общество, 18.08.2020
Конкурсный отбор проводило министерство культуры России
В Улан-Удэ помыли пятиметрового всадника
В Улан-Удэ помыли пятиметрового всадника
Общество, 18.08.2020
Памятнику «Юность Бурятии» устроили водные процедуры
Жители Бурятии теперь могут арендовать почтовые ячейки онлайн
Жители Бурятии теперь могут арендовать почтовые ячейки онлайн
Общество, 18.08.2020
Бронирование доступно с мобильных устройств через приложение Почты России
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан в Заиграево
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан в Заиграево
Общество, 18.08.2020
Для этого необходимо предварительно записаться
В районе Бурятии не было электросирен
В районе Бурятии не было электросирен
Общество, 18.08.2020
В дело вмешалась прокуратура
В Бурятии температура опускалась до -2 градусов
В Бурятии температура опускалась до -2 градусов
Общество, 18.08.2020
В Улан-Удэ воздух прогреется до +24
В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях
В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях
Общество, 17.08.2020
Снизились цены на огурцы, помидоры и капусту
В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
Общество, 17.08.2020
Концерт состоится на площади Декабристов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^