Власти Улан-Удэ пообещали осветить 81 улицу

Работы запланированы во всех районах города



В Улан-Удэ планируют осветить 81 улицу, сообщили в пресс-службе мэрии.



Освещаются отдалённые микрорайоны, внутриквартальные проезды и дворы, детские площадки, скверы, подъезды к школам, детским садам, пешеходные переходы.



По словам директора МБУ «Горсвет» Алексея Тулонова, первостепенная задача, дать освещение во всех отдалённых микрорайонах Улан-Удэ.



– Нам надо сделать все возможное, чтобы уличное освещение было даже в самом дальнем уголке нашего города, – подчеркнул он.



По муниципальной программе по наказам горожан в Улан-Удэ уличное освещение уже появилось на 25 улицах, смонтировано 399 светильников.



В Советском районе проведено более 3,2 км самонесущего изолированного провода, установлено 24 опоры, 81 светильник. В частности, светлее стало в СНТ «Урожай», микрорайоне Заречный, на улицах Иволгинская, Заречная, Сельскохозяйственная, Привольная, Кристальная, пер. Кемеровский.



В Октябрьском районе проведено более 11,3 км самонесущего изолированного провода, установлено 55 опор и 287 светильников. Новое освещение появилось по улицам Агатовая, Витимская, Гармаева, Гусиноозерская, Звенигородская, Каскадная, Коралловая, Купеческая, Мечты, Нефритовая, Сказочная, Терешковой, Тургенева, Юности. Также в 148-ом квартале, в микрорайонах Южный и Забайкальский, в жилом массиве «Квартала».



В Железнодорожном районе проведено более 1,4 км самонесущего изолированного провода, установлен 31 светильник, в том числе на улицах Антонова, Кедровая, Обзорная.



- Жёлтый свет уличных светильников дают газоразрядные лампы высокого давления. Они обладают самой высокой световой отдачей среди газоразрядных ламп, позволяют существенно снизить энергопотребление. Так, если раньше на одну лампу накаливания приходилось 250 Ватт, то сегодня на жёлтую — 150 Ватт, - объяснили в мэрии.



Кроме того, город постепенно устанавливает и светодиодные светильники. Сейчас их уже 312.



В 2008 году была внедрена автоматизированная система управления наружным освещением города. Она позволяет включать и отключать уличное освещение и архитектурную подсветку в автоматическом режиме по беспроводным каналам связи.

