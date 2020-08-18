В Улан-Удэ спасателям выплатили сверхурочные с нарушениями

Нарушение выявила прокуратура



Прокурорская проверка выявили нарушение трудового законодательства в управлении по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.



- Выявлено, что четверым сотрудникам Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы в мае-июне 2020 года доплата за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни начислялась с нарушением Трудового кодекса. Эти выплаты работодателем были включены в состав минимального размера оплаты труда. Однако доплаты, имеющие непостоянный характер, подлежат начислению после доведения зарплаты до минимального размера, - сообщает прокуратура Бурятии.



Начальнику управления внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работникам произведена доплата за сверхурочную работу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

