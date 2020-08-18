Нарушение выявила прокуратура
Прокурорская проверка выявили нарушение трудового законодательства в управлении по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.
- Выявлено, что четверым сотрудникам Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы в мае-июне 2020 года доплата за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни начислялась с нарушением Трудового кодекса. Эти выплаты работодателем были включены в состав минимального размера оплаты труда. Однако доплаты, имеющие непостоянный характер, подлежат начислению после доведения зарплаты до минимального размера, - сообщает прокуратура Бурятии.
Начальнику управления внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работникам произведена доплата за сверхурочную работу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В Улан-Удэ спасателям выплатили сверхурочные с нарушениями
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Любопытным наблюдением поделился Чингис Болотов
Работы запланированы во всех районах города
Нарушение выявила прокуратура
Для безопасности присутствующих будут соблюдены меры предосторожности
Конкурсный отбор проводило министерство культуры России
Памятнику «Юность Бурятии» устроили водные процедуры
Бронирование доступно с мобильных устройств через приложение Почты России
Для этого необходимо предварительно записаться
В дело вмешалась прокуратура
Она выписывала рецепты почти год
Устанавливается причина пожара
В Улан-Удэ воздух прогреется до +24
Снизились цены на огурцы, помидоры и капусту
Концерт состоится на площади Декабристов
Заявки для участия принимаются по 24 августа