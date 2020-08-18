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В Иркутске раздадут миллион рублей на «добрые дела»

В Иркутске раздадут миллион рублей на «добрые дела»
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы на ежегодный конкурс принимаются с 7 сентября

В Иркутске стартует приём заявок для участия в конкурсе «Миллион на добрые дела». С 7 сентября по 2 октября будет проходить приём документов для участия в ежегодном конкурсе социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Заявки принимаются по проектам, которые были реализованы на территории Иркутска или для жителей города с 31 августа 2019 года по 31 августа 2020 года.

В конкурсе могут принять участие лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутска. Заявители должны осуществлять социально значимую общественную деятельность, направленную на создание или улучшение условий жителей города. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей». По итогам конкурсная комиссия определяет 96 проектов победителей, по 24 проекта победителей в каждом административном округе города Иркутска. Приз – денежная премия: за первое место – 17500 рублей, за два вторых – по 12000 рублей, за три третьих – по 7000 рублей.

Заявки на участие принимаются отделом реализации общественных инициатив администрации Иркутска по адресу: ул. Марата, 14, каб. 110 с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), телефоны для справок: 52-04-14, 52-04-16. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
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