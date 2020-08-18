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Прощание с бурятским борцом Сергеем Замбаловым состоится в среду

Общество, 
Для безопасности присутствующих будут соблюдены меры предосторожности

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 августа, на 56-м году жизни скончался вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии, директор спортивной школы №12, заслуженный мастер спорта Сергей Замбалов.

Церемония прощания с ним состоится в среду, 19 августа, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ. Возможность попрощаться с Сергем Замбаловым будет у всех желающих с 12:00 до 14:00. Об этом сообщили в минспорта республики.

Для безопасности присутствующих в ФСК будут соблюдены меры предосторожности. Организован раздельный вход и выход, все входящие будут обеспечены антисептическими средствами.

Родные Сергея Жалсановича в связи с трудной эпидемиологической ситуацией просят всех также соблюдать социальную дистанцию и постоянно находиться в защитной маске с момента входа в ФСК до полного выхода за пределы здания.

Сергей Жалсанович Замбалов был борцом-вольником. Выиграл Кубок мира в 1987 году. Завоевал звание чемпиона СССР в 1990 году и чемпиона России в 1993-м.
В 1993 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. Спустя год взял также бронзу чемпионата Европы.


спорт вольная борьба
 
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