Памятнику «Юность Бурятии» устроили водные процедуры
В Улан-Удэ из шлангов помыли памятник «Юность Бурятии». Фото водных процедур опубликовали в паблике «Аноним 03». Автор снимков подписал их следующим образом – «Купание бетонного коня».
Памятникам в столице Бурятии периодически устраивают банный день. Так, весной этого года традиционно помыли памятник Ленину на площади Советов. Пользователи активно комментировали фотографии и видео, появившиеся в Сети, шутили, отмечая, что Ленину «даже ушки помыли».
Летом 2019 года в Улан-Удэ помыли памятник Александру Пушкину, который находится в одноимённом сквере возле остановки «Юбилейный».
Банный день устраивают и для граффити. Также летом прошлого года появился видеоролик, на котором видно, как человек в спецодежде моет с помощью шланга граффити на стенах под Удинским мостом.
Как сообщал «Байкал-Daily», памятник «Юность Бурятии» был открыт в 2011 году. Церемония прошла в рамках празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав России. Пятиметровая скульптура юноши-бурята верхом на лошади и с соколом в руках, выполненная из серого гранита, украсила оживлённое место на пересечении улиц Борсоева и Смолина.
В Улан-Удэ помыли пятиметрового всадника
Общество, Фото:
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