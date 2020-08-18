 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

Популярное

В Улан-Удэ помыли пятиметрового всадника

В Улан-Удэ помыли пятиметрового всадника
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Памятнику «Юность Бурятии» устроили водные процедуры

В Улан-Удэ из шлангов помыли памятник «Юность Бурятии». Фото водных процедур опубликовали в паблике «Аноним 03». Автор снимков подписал их следующим образом – «Купание бетонного коня».

Памятникам в столице Бурятии периодически устраивают банный день. Так, весной этого года традиционно помыли памятник Ленину на площади Советов. Пользователи активно комментировали фотографии и видео, появившиеся в Сети, шутили, отмечая, что Ленину «даже ушки помыли».

Летом 2019 года в Улан-Удэ помыли памятник Александру Пушкину, который находится в одноимённом сквере возле остановки «Юбилейный».

Банный день устраивают и для граффити. Также летом прошлого года появился видеоролик, на котором видно, как человек в спецодежде моет с помощью шланга граффити на стенах под Удинским мостом.

Как сообщал «Байкал-Daily», памятник «Юность Бурятии» был открыт в 2011 году. Церемония прошла в рамках празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав России. Пятиметровая скульптура юноши-бурята верхом на лошади и с соколом в руках, выполненная из серого гранита, украсила оживлённое место на пересечении улиц Борсоева и Смолина.

памятник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ помыли пятиметрового всадника
В Улан-Удэ помыли пятиметрового всадника
Общество, 18.08.2020
Памятнику «Юность Бурятии» устроили водные процедуры
Жители Бурятии теперь могут арендовать почтовые ячейки онлайн
Жители Бурятии теперь могут арендовать почтовые ячейки онлайн
Общество, 18.08.2020
Бронирование доступно с мобильных устройств через приложение Почты России
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан в Заиграево
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан в Заиграево
Общество, 18.08.2020
Для этого необходимо предварительно записаться
В районе Бурятии не было электросирен
В районе Бурятии не было электросирен
Общество, 18.08.2020
В дело вмешалась прокуратура
В Бурятии температура опускалась до -2 градусов
В Бурятии температура опускалась до -2 градусов
Общество, 18.08.2020
В Улан-Удэ воздух прогреется до +24
В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях
В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях
Общество, 17.08.2020
Снизились цены на огурцы, помидоры и капусту
В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
Общество, 17.08.2020
Концерт состоится на площади Декабристов
Бурятские родовые костюмы получили приз фестиваля этномоды
Бурятские родовые костюмы получили приз фестиваля этномоды
Общество, 17.08.2020
Одно из третьих мест фестиваля «IBEFF» заняла коллекция «Родовая память предков» Раджаны Будаевой
В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей
В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей
Общество, 17.08.2020
Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров
В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви
В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви
Общество, 17.08.2020
Мероприятие прошло в рамках проекта «#МаршрутыПобеды»
В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок
В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок
Общество, 17.08.2020
Очередные пройдут 22 и 23 августа возле центрального рынка
В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа
В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа
Общество, 17.08.2020
Даурского ежа Федю нашли около дороги

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^