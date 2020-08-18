Жители Бурятии теперь могут арендовать почтовые ячейки онлайн

Общество, Фото: УФПС РБ

Бронирование доступно с мобильных устройств через приложение Почты России



Забронировать абонементную ячейку в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем без очереди можно удалённо с мобильного устройства. Новая функция доступна в приложении Почты России.



Выбрать и забронировать абонементную ячейку в почтовых отделениях Бурятии можно не выходя из дома или офиса. Электронное бронирование абонементных ячеек направлено на улучшение качества обслуживания клиентов – это один из онлайн сервисов Почты России.



В настоящее время клиент может ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу на специальном сайте Почты России (www.abox.pochta.ru) и выбрать отделение связи с абонементными шкафами около дома или офиса. Также он может увидеть наличие свободных ячеек и оформить бронь. В личном кабинете физическим лицам доступна моментальная оплата, а юридические лица могу распечатать бланк платёжного поручения и оплатить бронь через банк. После подписания заявления клиент передаёт его в выбранное почтовое отделение. Также распечатать заявление может оператор в почтовом отделении по номеру заявки.



До внедрения данной услуги для бронирования абонементных ячеек клиент должен был прийти в почтовое отделение, узнать у оператора наличие свободных ячеек, написать заявление и ждать заключения договора.



Всего Почта России в Бурятии может предоставить клиентам 976 абонементных ячеек. Наибольшее количество почтовых ячеек размещено в отделении почтовой связи Улан-Удэ 670000 – 787, также в отделении связи Северобайкальска 671700 – 75.



Услуга позволит организациям, офисы которых расположены в нескольких местах, объединить потоки корреспонденции или разделить их. Для физических лиц это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.



Данная услуга является социально-ориентированной – инвалиды, пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны имеют возможность оформить её в два раза дешевле стандартного тарифа.

