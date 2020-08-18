Жители Бурятии теперь могут арендовать почтовые ячейки онлайн

Бронирование доступно с мобильных устройств через приложение Почты России
Забронировать абонементную ячейку в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем без очереди можно удалённо с мобильного устройства. Новая функция доступна в приложении Почты России.
Выбрать и забронировать абонементную ячейку в почтовых отделениях Бурятии можно не выходя из дома или офиса. Электронное бронирование абонементных ячеек направлено на улучшение качества обслуживания клиентов – это один из онлайн сервисов Почты России.
В настоящее время клиент может ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу на специальном сайте Почты России (www.abox.pochta.ru) и выбрать отделение связи с абонементными шкафами около дома или офиса. Также он может увидеть наличие свободных ячеек и оформить бронь. В личном кабинете физическим лицам доступна моментальная оплата, а юридические лица могу распечатать бланк платёжного поручения и оплатить бронь через банк. После подписания заявления клиент передаёт его в выбранное почтовое отделение. Также распечатать заявление может оператор в почтовом отделении по номеру заявки.
До внедрения данной услуги для бронирования абонементных ячеек клиент должен был прийти в почтовое отделение, узнать у оператора наличие свободных ячеек, написать заявление и ждать заключения договора.
Всего Почта России в Бурятии может предоставить клиентам 976 абонементных ячеек. Наибольшее количество почтовых ячеек размещено в отделении почтовой связи Улан-Удэ 670000 – 787, также в отделении связи Северобайкальска 671700 – 75.
Услуга позволит организациям, офисы которых расположены в нескольких местах, объединить потоки корреспонденции или разделить их. Для физических лиц это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.
Данная услуга является социально-ориентированной – инвалиды, пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны имеют возможность оформить её в два раза дешевле стандартного тарифа.
Жители Бурятии теперь могут арендовать почтовые ячейки онлайн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бронирование доступно с мобильных устройств через приложение Почты России
Для этого необходимо предварительно записаться
В дело вмешалась прокуратура
Она выписывала рецепты почти год
Устанавливается причина пожара
В Улан-Удэ воздух прогреется до +24
Снизились цены на огурцы, помидоры и капусту
Концерт состоится на площади Декабристов
Заявки для участия принимаются по 24 августа
Одно из третьих мест фестиваля «IBEFF» заняла коллекция «Родовая память предков» Раджаны Будаевой
Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров
Мероприятие прошло в рамках проекта «#МаршрутыПобеды»
Очередные пройдут 22 и 23 августа возле центрального рынка
Даурского ежа Федю нашли около дороги
Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов