Для этого необходимо предварительно записаться
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков 28 августа 2020 года в 10:00 в прокуратуре Заиграевского района проведёт приём граждан. Приём состоится по адресу: посёлок Заиграево, ул. Серова, 8 «а».
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-36) 4-14-06, 4-12-83.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан в Заиграево
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