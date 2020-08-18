Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан в Заиграево

Для этого необходимо предварительно записаться



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков 28 августа 2020 года в 10:00 в прокуратуре Заиграевского района проведёт приём граждан. Приём состоится по адресу: посёлок Заиграево, ул. Серова, 8 «а».



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-36) 4-14-06, 4-12-83.

