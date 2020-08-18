В районе Бурятии не было электросирен

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Еравнинского района Бурятии нарушили закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.



Установлено, что орган местного самоуправления не обеспечил функционирование автоматизированной системы оповещения, не сформировал резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Главе муниципального образования внесено представление. После прокурорского вмешательства приобретены и установлены шесть электросирен, заключено соглашение с сельским потребительским кооперативом о создании и хранении резерва материальных ресурсов.



Кроме того, в связи с неблагоприятной противопаводковой ситуацией руководитель администрации Еравнинского района и главы четырёх поселений, подверженных подтоплению, предостережены о недопустимости нарушений закона и необходимости своевременного принятия комплекса мер, направленного на защиту населения от паводков, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

