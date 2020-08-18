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Жительница Бурятии незаконно выписывала рецепты на психотропные

Жительница Бурятии незаконно выписывала рецепты на психотропные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она выписывала рецепты почти год

Жительница города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии осуждена за незаконную выдачу рецептов.

Женщина, работая в медицинском учреждении, с августа 2018 года по июль 2019 года неоднократно вносила в рецептурные бланки данные пациентов, не имеющих оснований на получение психотропных веществ, ставила подпись и печать от имени врача-нарколога. Эти люди незаконно приобретали право на получение психотропных препаратов.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура суд приговор
 
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