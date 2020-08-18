Жительница Бурятии незаконно выписывала рецепты на психотропные

Она выписывала рецепты почти год



Жительница города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии осуждена за незаконную выдачу рецептов.



Женщина, работая в медицинском учреждении, с августа 2018 года по июль 2019 года неоднократно вносила в рецептурные бланки данные пациентов, не имеющих оснований на получение психотропных веществ, ставила подпись и печать от имени врача-нарколога. Эти люди незаконно приобретали право на получение психотропных препаратов.



Суд назначил виновной наказание в виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ сроком на 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

