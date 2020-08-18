В Иркутской области начали проверку по факту гибели ребёнка на пожаре
Устанавливается причина пожара
Накануне, 17 августа, в посёлке Юрты Тайшетского района произошёл пожар. На месте тушения обнаружено тело 5-летнего мальчика.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по городу Тайшет начата доследственная проверка по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- В настоящее время на месте пожара работают следователи СКР и дознаватели МЧС России по Иркутской области, причины пожара устанавливаются. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожарные спасли пять человек со второго этажа, в том числе трёх детей.
В ходе тушения пожара начальник караула в комнате за диваном обнаружил тело ребёнка.
В Иркутской области начали проверку по факту гибели ребёнка на пожаре
Общество, Фото:
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