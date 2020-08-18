В Улан-Удэ воздух прогреется до +24
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 августа по республике утром местами туман, днём по юго-западным и северным районам местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный 3-8, местами до 13 м/с.
Температура ночью +8+13, по юго-западу и северным районам +2+7 тепла, по северо-востоку при ясном небе до 0,-2, днём +21+26, по северным районам +14+19 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный днём 6-11 м/с. Температура ночью +10+12, днём +22+24.
В Бурятии температура опускалась до -2 градусов
Общество, Фото:
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