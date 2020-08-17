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В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей

В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров

В Иркутске организована специализированная стоянка для хранения задержанных судов более 20 метров. Стоянка расположена в микрорайоне Солнечный по адресу: улица Ржанова, д. 111.

Перемещению и хранению подлежат суда, собственники которых нарушили кодекс об административных правонарушениях. Задержание будет осуществлять служба портового контроля администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей и Восточно-Сибирское управление государственного речного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
речной транспорт Иркутская область Ангара Байкал Иркутск правонарушения
 
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