В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей

Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров



В Иркутске организована специализированная стоянка для хранения задержанных судов более 20 метров. Стоянка расположена в микрорайоне Солнечный по адресу: улица Ржанова, д. 111.



Перемещению и хранению подлежат суда, собственники которых нарушили кодекс об административных правонарушениях. Задержание будет осуществлять служба портового контроля администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей и Восточно-Сибирское управление государственного речного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

