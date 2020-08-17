Концерт состоится на площади Декабристов
Мероприятие, посвящённое памяти Виктора Цоя, «Песен ещё не написанных…» пройдёт 18 августа в Чите. Памятный вечер начнётся в 18:00 на площади Декабристов, в ротонде.
В рамках встречи для зрителей прозвучат легендарные песни Виктора Цоя, также организаторы расскажут биографию музыканта. В концерте примут участие артисты и музыкальные коллективы города: Евгений Нимаев, Константин Шлямов, Валерий Попов, Александр Петров, Василий Оглы, Группа «Веретено» и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Справка
Виктор Цой – знаменитый советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой он пел, играл на гитаре и являлся автором песен. Кроме этого, снялся также в нескольких фильмах. 15 августа 1990 года трагичная случайность на дороге прервала жизненный путь музыканта.
Возрастное ограничение 16+
В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки для участия принимаются по 24 августа
Одно из третьих мест фестиваля «IBEFF» заняла коллекция «Родовая память предков» Раджаны Будаевой
Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров
Мероприятие прошло в рамках проекта «#МаршрутыПобеды»
Очередные пройдут 22 и 23 августа возле центрального рынка
Даурского ежа Федю нашли около дороги
Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов
Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»
Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России
Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Танцевальный вечер устроили на закате
Они преодолели 15 километров
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом
Престижные соревнования уже совсем скоро стартуют в Москве
Премьера мюзикла состоится в декабре 2020 года