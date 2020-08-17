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В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя

В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
Общество, 
Концерт состоится на площади Декабристов

Мероприятие, посвящённое памяти Виктора Цоя, «Песен ещё не написанных…» пройдёт 18 августа в Чите. Памятный вечер начнётся в 18:00 на площади Декабристов, в ротонде.

В рамках встречи для зрителей прозвучат легендарные песни Виктора Цоя, также организаторы расскажут биографию музыканта. В концерте примут участие артисты и музыкальные коллективы города: Евгений Нимаев, Константин Шлямов, Валерий Попов, Александр Петров, Василий Оглы, Группа «Веретено» и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Справка

Виктор Цой – знаменитый советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой он пел, играл на гитаре и являлся автором песен. Кроме этого, снялся также в нескольких фильмах. 15 августа 1990 года трагичная случайность на дороге прервала жизненный путь музыканта.

Возрастное ограничение 16+
Чита концерт вечер памяти рок-музыка
 
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