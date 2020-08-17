В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе

Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь



Чтобы повысить мотивацию доноров к регулярной сдаче крови и привлечь новых добровольцев, Бурятская республиканская станция переливания крови запустила региональную программу лояльности доноров. Об этом сообщается в аккаунте станции переливания крови в Instagram.



В рамках этой программы приглашаются организации, индивидуальные предприниматели, которые могут предоставить привилегии донорам в формате скидок, специальных предложений, акций и подарков.



Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь. Среди организаций – кафе, магазины, сеть парикмахерских, турбаза, детский развивающий центр, фотостудия и т.д.



Получить же карту лояльности могут доноры, которые сдают кровь не менее трёх раз в год. Карты действительны один год с момента получения. На сегодня выдано около 700 карт.



- Бурятская республиканская станция переливания крови призывает бизнес-структуры региона стать партнёром Программы лояльности путём предоставления привилегий нашим донорам. Они спасают наших детей, друзей, соседей. И делают это добровольно и безвозмездно, - отметила заместитель главного врача республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.

