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В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе

В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь

Чтобы повысить мотивацию доноров к регулярной сдаче крови и привлечь новых добровольцев, Бурятская республиканская станция переливания крови запустила региональную программу лояльности доноров. Об этом сообщается в аккаунте станции переливания крови в Instagram.

В рамках этой программы приглашаются организации, индивидуальные предприниматели, которые могут предоставить привилегии донорам в формате скидок, специальных предложений, акций и подарков.

Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь. Среди организаций – кафе, магазины, сеть парикмахерских, турбаза, детский развивающий центр, фотостудия и т.д.

Получить же карту лояльности могут доноры, которые сдают кровь не менее трёх раз в год. Карты действительны один год с момента получения. На сегодня выдано около 700 карт.

- Бурятская республиканская станция переливания крови призывает бизнес-структуры региона стать партнёром Программы лояльности путём предоставления привилегий нашим донорам. Они спасают наших детей, друзей, соседей. И делают это добровольно и безвозмездно, - отметила заместитель главного врача республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.
Донорство крови
 
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