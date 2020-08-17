Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»
Короткометражный художественный фильм «Нюуса» («Тайна»), представленный забайкальцами Булатом Базаровым и Дабой Дабаевым из посёлка Агинское Забайкальского края, выиграл в номинации «Характер.ДВ» первого онлайн-фестиваля «Красиво.ДВ». Победители получили сертификат на 100 тысяч рублей, сообщает сайт tvoidv.ru.
- Многие люди сейчас больше обращают внимание на материальные ценности, забывая о духовных. Это нас задело, и мы решили напомнить фильмом о том, что духовные ценности являются основополагающими в жизни, – поделился Булат Базаров. – Фестиваль прошёл круто! Все было организовано отлично».
Булат Базаров и Даба Дабаев пока ещё не придумали, как потратят свой выигрыш.
Ранее в рамках эфира на портале tvoidv.ru, высокую оценку работе дал музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, работавший с такими известными группами и исполнителями, как «Мумий Тролль», «Земфира» и «Братья Гримм».
- Если брать не «Звуки.ДВ», то я запомнил потрясающий короткометражный фильм из Забайкалья про художника, который вынужден быть пастухом. От концовки у меня прямо мурашки по коже. Это одна из сильнейших работ, которые я видел среди всех представленных, – поделился Леонид Бурлаков.
Булат Базаров рассказал, что у него уже есть идеи для видео, которое он отправит на второй онлайн-фестиваль «Красиво.ДВ».
- Когда мы узнали, что фестиваль станет ежегодным, мы уже начали обдумывать, что можем показать. Сейчас ведём работу над сценарием. Обязательно будем участвовать в следующем году! Это 100%, – отметил Булат Базаров.
Напомним, что короткометражный фильм «Нюуса» был создан в 2016 году. Лента победила в номинации «Лучшая актёрская роль» на международном фестивале бурятской культуры «Алтаргана 2016» в Улан-Удэ.
Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»
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