Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»

Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»



Короткометражный художественный фильм «Нюуса» («Тайна»), представленный забайкальцами Булатом Базаровым и Дабой Дабаевым из посёлка Агинское Забайкальского края, выиграл в номинации «Характер.ДВ» первого онлайн-фестиваля «Красиво.ДВ». Победители получили сертификат на 100 тысяч рублей, сообщает сайт tvoidv.ru.



- Многие люди сейчас больше обращают внимание на материальные ценности, забывая о духовных. Это нас задело, и мы решили напомнить фильмом о том, что духовные ценности являются основополагающими в жизни, – поделился Булат Базаров. – Фестиваль прошёл круто! Все было организовано отлично».



Булат Базаров и Даба Дабаев пока ещё не придумали, как потратят свой выигрыш.



Ранее в рамках эфира на портале tvoidv.ru, высокую оценку работе дал музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, работавший с такими известными группами и исполнителями, как «Мумий Тролль», «Земфира» и «Братья Гримм».



- Если брать не «Звуки.ДВ», то я запомнил потрясающий короткометражный фильм из Забайкалья про художника, который вынужден быть пастухом. От концовки у меня прямо мурашки по коже. Это одна из сильнейших работ, которые я видел среди всех представленных, – поделился Леонид Бурлаков.



Булат Базаров рассказал, что у него уже есть идеи для видео, которое он отправит на второй онлайн-фестиваль «Красиво.ДВ».



- Когда мы узнали, что фестиваль станет ежегодным, мы уже начали обдумывать, что можем показать. Сейчас ведём работу над сценарием. Обязательно будем участвовать в следующем году! Это 100%, – отметил Булат Базаров.



Напомним, что короткометражный фильм «Нюуса» был создан в 2016 году. Лента победила в номинации «Лучшая актёрская роль» на международном фестивале бурятской культуры «Алтаргана 2016» в Улан-Удэ.

