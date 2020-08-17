В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Даурского ежа Федю нашли около дороги



В Чите, в городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась девушка с ежом. Семья нашла животное в окраинах Ингодинского района города.



- Муж был проездом в Ингодинском районе, заметил ежа, ищущего пропитание вдоль дороги. Мужу стало жалко животное, ведь он не выживет один в нашем суровом резко-континентальном климате. Поэтому он принял решение забрать его в наш дом, несмотря на то, что дома уже есть другие животные. Домочадцы назвали ежа Федей, – рассказала хозяйка животного Татьяна Мирошникова.



- Проведён клинический осмотр, примерный возраст ежа – 8 месяцев, клинически здоров. Произведена обработка против глистов и вакцинация против бешенства. Новым хозяевам животного даны рекомендации по содержанию и кормлению. Предположительно, животное дикое, так как по поведению отмечается боязнь людей, наблюдается агрессия, имеет отсутствие на голове голой полоски кожи, которая обычно есть у всех ежей, – пояснил начальник ветеринарной станции Евгений Капустин.



В Забайкалье водится один вид дикого ежа, населяющего большую часть степной и лесостепной зон края, – даурский ёж. Он занесён в Красную книгу, сообщает государственная ветеринарная служба региона.

