В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа

Даурского ежа Федю нашли около дороги
В Чите, в городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась девушка с ежом. Семья нашла животное в окраинах Ингодинского района города.
- Муж был проездом в Ингодинском районе, заметил ежа, ищущего пропитание вдоль дороги. Мужу стало жалко животное, ведь он не выживет один в нашем суровом резко-континентальном климате. Поэтому он принял решение забрать его в наш дом, несмотря на то, что дома уже есть другие животные. Домочадцы назвали ежа Федей, – рассказала хозяйка животного Татьяна Мирошникова.
- Проведён клинический осмотр, примерный возраст ежа – 8 месяцев, клинически здоров. Произведена обработка против глистов и вакцинация против бешенства. Новым хозяевам животного даны рекомендации по содержанию и кормлению. Предположительно, животное дикое, так как по поведению отмечается боязнь людей, наблюдается агрессия, имеет отсутствие на голове голой полоски кожи, которая обычно есть у всех ежей, – пояснил начальник ветеринарной станции Евгений Капустин.
В Забайкалье водится один вид дикого ежа, населяющего большую часть степной и лесостепной зон края, – даурский ёж. Он занесён в Красную книгу, сообщает государственная ветеринарная служба региона.
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