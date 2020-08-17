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93-летний ангарчанин перевёл мошенникам почти полмиллиона

93-летний ангарчанин перевёл мошенникам почти полмиллиона
Общество,  Фото:pixabay.com
Полицейскими проводится сейчас проверка

В Ангарске 93-летний мужчина за 4 дня перевёл мошенникам почти полмиллиона рублей.

В 2016 году мужчина в Ангарске занял малознакомому человеку 150 тысяч рублей, однако вернуть долг так и не удалось. Располагавшие этими сведениями аферисты, позвонив по телефону и представившись также пострадавшими от нечестного должника, предложили взамен получить компенсацию в размере 600 тысяч рублей. При этом, одним из обязательных условий была оплата налога в размере 13% от суммы, 78 тысяч рублей соответственно. Поверив мошенникам, жена пострадавшего отправилась в банк, где совершила перевод на указанный незнакомцами счёт.

На следующий день супругам снова позвонили и сообщили, что один из жителей Ангарска, которому полагается такая же компенсация, умер. Поскольку наследников у него нет, то полагающуюся ему компенсационную выплату в 1 300 000 рублей могут получить они. В этот раз размер налога составил уже 169 тысяч рублей. Пожилой ангарчанин выполнил и эту просьбу, снова перечислив деньги на тот же счёт.

Затем аферисты пригласили их за получением компенсации, договорились о встрече. Однако в указанную дату по состоянию здоровья мужчина прийти не смог. Мошенники перезвонили ему на следующий день и сумели убедить, что для дальнейшего получения компенсационной выплаты нужно будет оплатить еще 247 тысяч рублей.

Спустя некоторое время супруга пострадавшего обратила внимание, что деньги они перечислили на карту физического лица. Обсудив произошедшее со знакомыми, горожане поняли, что стали жертвами мошенников. По данному факту полицией Ангарска проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество Иркутская область Ангарск
 
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