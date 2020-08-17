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В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок

В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Очередные пройдут 22 и 23 августа возле центрального рынка

В Иркутске стартовали сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. На них представлена продукция сельхозтоваропроизводителей региона. Мероприятие проводится в рамках конкурса «Сделано в Приангарье».

Старт ярмаркам был дан в минувшие выходные. На площади перед центральным рынком Иркутска жители и гости города могли приобрести мёд и продукты пчеловодства, колбасную и мясную продукцию, полуфабрикаты.

- Ярмарки позволяют местным производителям, в том числе и из отдалённых районов региона, довести свою продукцию до покупателей, а жителям приобрести качественные и свежие продукты питания, – отметил на открытии заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин.

Замминистра сообщил, что места для реализации продукции на ярмарках предоставляются на льготных условиях.

Следующие ярмарки выходного дня возле центрального рынка Иркутска пройдут 22-23 и 29-30 августа. Помимо уже заявленного ассортимента на них планируется представить рыбную продукцию и продукцию переработки дикорастущего сырья. Кроме того, для гостей будет организована развлекательная программа с выступлениями артистов творческих коллективов области, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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Иркутск ярмарка торговля сельскохозяйственная продукция
 
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