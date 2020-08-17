В Забайкалье парень залез в чужой автомобиль, чтобы погреться

Уходя, он прихватил верхнюю одежду автомагнитолу и инструменты



В городе Краснокамеск из автомобиля «ВАЗ 2131» 69-летнего местного жителя неизвестный украл вещи на сумму свыше восьми тысяч рублей. Отечественный автомобиль потерпевший оставил на ночь во дворе многоквартирного дома. Пропажу обнаружил утром.



Осмотрев прилегающую территорию, сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого на соседней улице. При нём находилось все похищенное имущество.



Задержанным оказался ранее судимый, в том числе за кражу, 19-летний житель Краснокаменска. Возвращаясь домой в нетрезвом виде подозреваемый замёрз и решил погреться в чужой машине. Он отжал форточку передней двери и проник в салон. Надев на себя имеющуюся в машине верхнюю одежду, молодой человек покинул автомобиль, взяв с собой автомагнитолу, гаечные ключи, домкрат и автомобильный насос.



За кражу возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Украденное изъято и возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





