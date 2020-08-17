Казаки Иркутской области выбрали нового атамана

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России



16 августа в Иркутской области состоялся отчётно-выборный круг Иркутского казачьего войскового общества. Новым атаманом был избран Анатолий Никитин. Он родился в 1960 году в Читинской области. В 1982 окончил санитарно-технический факультет Иркутского политехнического института. Вся его трудовая деятельность связана с областью, работал на разных руководящих должностях, в том числе в исполнительной власти региона.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, указ о назначении Анатолия Никитина атаманом Иркутского войскового казачьего общества будет подписан президентом Российской Федерации.



Накануне проведения отчётно-выборного круга атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда встретился в Иркутске с представителями регионального казачества. В мероприятии также участвовали представители правительства Иркутской области и администрации города.



Николай Долуда назначен атаманом в ноябре 2019 года, и это его первая встреча с иркутскими коллегами. В ходе дискуссии он познакомился с основными направлениями работы общества в Иркутской области, озвучил ближайшие планы, ответил на вопросы.



В частности, были определены направления сотрудничества. В рамках реализации стратегии развития казачьего общества России, утверждённой президентом РФ, планируется привлечение казаков к охране школ, организации дежурств в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы. Также предусмотрено привлечение отрядов для охраны лесов и профилактики лесных пожаров на территории региона. Кроме этого, будет уделено внимание участию казаков в военно-патриотическом воспитании молодёжи и подготовке призывников к службе в армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

