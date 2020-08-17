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Казаки Иркутской области выбрали нового атамана

Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России

16 августа в Иркутской области состоялся отчётно-выборный круг Иркутского казачьего войскового общества. Новым атаманом был избран Анатолий Никитин. Он родился в 1960 году в Читинской области. В 1982 окончил санитарно-технический факультет Иркутского политехнического института. Вся его трудовая деятельность связана с областью, работал на разных руководящих должностях, в том числе в исполнительной власти региона.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, указ о назначении Анатолия Никитина атаманом Иркутского войскового казачьего общества будет подписан президентом Российской Федерации.

Накануне проведения отчётно-выборного круга атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда встретился в Иркутске с представителями регионального казачества. В мероприятии также участвовали представители правительства Иркутской области и администрации города.

Николай Долуда назначен атаманом в ноябре 2019 года, и это его первая встреча с иркутскими коллегами. В ходе дискуссии он познакомился с основными направлениями работы общества в Иркутской области, озвучил ближайшие планы, ответил на вопросы.

В частности, были определены направления сотрудничества. В рамках реализации стратегии развития казачьего общества России, утверждённой президентом РФ, планируется привлечение казаков к охране школ, организации дежурств в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы. Также предусмотрено привлечение отрядов для охраны лесов и профилактики лесных пожаров на территории региона. Кроме этого, будет уделено внимание участию казаков в военно-патриотическом воспитании молодёжи и подготовке призывников к службе в армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
казаки Иркутская область
 
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