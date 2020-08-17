Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России
16 августа в Иркутской области состоялся отчётно-выборный круг Иркутского казачьего войскового общества. Новым атаманом был избран Анатолий Никитин. Он родился в 1960 году в Читинской области. В 1982 окончил санитарно-технический факультет Иркутского политехнического института. Вся его трудовая деятельность связана с областью, работал на разных руководящих должностях, в том числе в исполнительной власти региона.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, указ о назначении Анатолия Никитина атаманом Иркутского войскового казачьего общества будет подписан президентом Российской Федерации.
Накануне проведения отчётно-выборного круга атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда встретился в Иркутске с представителями регионального казачества. В мероприятии также участвовали представители правительства Иркутской области и администрации города.
Николай Долуда назначен атаманом в ноябре 2019 года, и это его первая встреча с иркутскими коллегами. В ходе дискуссии он познакомился с основными направлениями работы общества в Иркутской области, озвучил ближайшие планы, ответил на вопросы.
В частности, были определены направления сотрудничества. В рамках реализации стратегии развития казачьего общества России, утверждённой президентом РФ, планируется привлечение казаков к охране школ, организации дежурств в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы. Также предусмотрено привлечение отрядов для охраны лесов и профилактики лесных пожаров на территории региона. Кроме этого, будет уделено внимание участию казаков в военно-патриотическом воспитании молодёжи и подготовке призывников к службе в армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Танцевальный вечер устроили на закате
Они преодолели 15 километров
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом
Престижные соревнования уже совсем скоро стартуют в Москве
Премьера мюзикла состоится в декабре 2020 года
Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась
Полицейскими проводится сейчас проверка
Уходя, он прихватил верхнюю одежду автомагнитолу и инструменты
Также ребята делают сувениры из спилов и камней
Логическим завершением этапа станут специальные учения
Малыш был госпитализирован с различными травмами
«Горных» домашних коз запечатлели в Бичурском районе
Трансляцию можно будет увидеть в интернете