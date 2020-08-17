В Бурятии школьники выращивают сосны в торфяных горшочках





В Баргузинском районе Бурятии члены школьных лесничеств «Экопатруль» своими руками создают сувениры из природных материалов. Руководитель школьного лесничества Маргарита Гаськова провела с детьми открытый урок и научила делать сувениры. Из спилов и камней ребята создали уникальную сувенирную продукцию с посылом сохранять и беречь природу.- При изготовлении сувенирной продукции мы пытаемся привлечь внимание окружающих, чтобы люди оглянулись вокруг, перестали сравнивать свой край с другими странами и городами, перестали думать, чего не хватает, а по-настоящему наслаждались жизнью рядом с самым глубоким озером планеты и благодарили его за энергию, воду, воздух, - рассказывает руководитель школьного лесничества Маргарита Гаськова.Помимо сувениров, юные лесники уже умеют выращивать сеянцы сосны и ухаживать за ними. Они провели интересный эксперимент – весной высеяли семена сосны в торфяных горшочках. Ухаживать за сеянцами помогают лесники Усть-Баргузинского лесхоза.- Мы сначала высеяли семена сосны в горшочках, лесники рассказали, как за ними ухаживать – соблюдать температуру, постоянно поливать. В первый раз у меня ничего не взошло, поэтому в апреле досадили ещё раз, - рассказывает школьница Дарья.Сейчас ребята держат сеянцы сосны в теплицах рядом с помидорами, а осенью планируют высадить вместе с лесниками недалеко от школы, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.