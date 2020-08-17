Логическим завершением этапа станут специальные учения
На полигонах Восточного военного округа, расположенных в Бурятии, подходит к завершению этап боевого слаживания рот и батарей.
В ходе этапа слаживания военные выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград. Командиры взводов и рот получили практику в управлении огнём штатных и приданных подразделений, отработали взаимодействие со средствами усиления. Всего при подготовке рот и батарей было израсходовано около 1,2 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 500. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.
Логическим завершением этапа слаживания рот и батарей станут специальные учения, двухсторонние ротные и батальонные тактические учения, которые продемонстрируют уровень подготовки подразделений, а также покажут командирам, на что следует обратить особое внимание на этапе боевого слаживания батальонов и дивизионов.
В учениях примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных и артиллерийских подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справка:
Боевое слаживание - элемент тактической (тактико-специальной) подготовки.
Комплекс тренировочных мероприятий по обучению отмобилизованных военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения (экипажа, расчёта, корабля, штаба и тому подобное).
На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась
Полицейскими проводится сейчас проверка
Уходя, он прихватил верхнюю одежду автомагнитолу и инструменты
Также ребята делают сувениры из спилов и камней
Логическим завершением этапа станут специальные учения
Малыш был госпитализирован с различными травмами
«Горных» домашних коз запечатлели в Бичурском районе
Трансляцию можно будет увидеть в интернете
Памятник установлен к 30-й годовщине со дня гибели лидера группы «Кино»
По мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября крайне важно для внутреннего спокойствия ребёнка
Работы остались только на 200 метрах
По сюжету, парень является тату-мастером
Скончался известный бурятский борец и тренер Сергей Замбалов
Странный снимок был сделан на обычный телефон
Пользователь необычно пригласил звезду бурятской эстрады на музыкальное шоу