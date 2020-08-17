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На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений

На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Логическим завершением этапа станут специальные учения

На полигонах Восточного военного округа, расположенных в Бурятии, подходит к завершению этап боевого слаживания рот и батарей.

В ходе этапа слаживания военные выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград. Командиры взводов и рот получили практику в управлении огнём штатных и приданных подразделений, отработали взаимодействие со средствами усиления. Всего при подготовке рот и батарей было израсходовано около 1,2 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 500. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.

Логическим завершением этапа слаживания рот и батарей станут специальные учения, двухсторонние ротные и батальонные тактические учения, которые продемонстрируют уровень подготовки подразделений, а также покажут командирам, на что следует обратить особое внимание на этапе боевого слаживания батальонов и дивизионов.

В учениях примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных и артиллерийских подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справка:

Боевое слаживание - элемент тактической (тактико-специальной) подготовки.

Комплекс тренировочных мероприятий по обучению отмобилизованных военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения (экипажа, расчёта, корабля, штаба и тому подобное).
ВВО
 
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