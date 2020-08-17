На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Логическим завершением этапа станут специальные учения



На полигонах Восточного военного округа, расположенных в Бурятии, подходит к завершению этап боевого слаживания рот и батарей.



В ходе этапа слаживания военные выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград. Командиры взводов и рот получили практику в управлении огнём штатных и приданных подразделений, отработали взаимодействие со средствами усиления. Всего при подготовке рот и батарей было израсходовано около 1,2 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 500. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.



Логическим завершением этапа слаживания рот и батарей станут специальные учения, двухсторонние ротные и батальонные тактические учения, которые продемонстрируют уровень подготовки подразделений, а также покажут командирам, на что следует обратить особое внимание на этапе боевого слаживания батальонов и дивизионов.



В учениях примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных и артиллерийских подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Справка:



Боевое слаживание - элемент тактической (тактико-специальной) подготовки.



Комплекс тренировочных мероприятий по обучению отмобилизованных военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения (экипажа, расчёта, корабля, штаба и тому подобное).

