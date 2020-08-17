Заявки для участия принимаются по 24 августа
Жителей Иркутска приглашают принять участие в городском фестивале уличных культур «Голос улиц». Приём заявок проходит с 14 по 24 августа 2020 года.
Участвовать в фестивале могут авторы в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся различными видами художественного творчества, дизайна, архитектуры, независимо от профильного образования. До 24 августа на электронную почту оргкомитета (irk.molod@gmail.ru) необходимо отправить подготовленный эскиз, заполненную форму заявки, а также не менее трёх работ автора в формате pdf или jpg.
Участники получат все необходимые материалы и возможность воплотить любые творческие идеи, отвечающие требованиям законодательства, на подготовленных поверхностях в виде кубов размером 2,5 на 2,5 метра. Фестиваль пройдёт на двух городских площадках – острове Конный и в парке инициативной молодёжи. Авторы лучших работ будут награждены ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске пройдёт городской фестиваль уличных культур «Голос улиц»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров
Мероприятие прошло в рамках проекта «#МаршрутыПобеды»
Очередные пройдут 22 и 23 августа возле центрального рынка
Даурского ежа Федю нашли около дороги
Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов
Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»
Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России
Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Танцевальный вечер устроили на закате
Они преодолели 15 километров
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом
Престижные соревнования уже совсем скоро стартуют в Москве
Премьера мюзикла состоится в декабре 2020 года
Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась