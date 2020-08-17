 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Иркутске пройдёт городской фестиваль уличных культур «Голос улиц»

В Иркутске пройдёт городской фестиваль уличных культур «Голос улиц»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки для участия принимаются по 24 августа

Жителей Иркутска приглашают принять участие в городском фестивале уличных культур «Голос улиц». Приём заявок проходит с 14 по 24 августа 2020 года.

Участвовать в фестивале могут авторы в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся различными видами художественного творчества, дизайна, архитектуры, независимо от профильного образования. До 24 августа на электронную почту оргкомитета (irk.molod@gmail.ru) необходимо отправить подготовленный эскиз, заполненную форму заявки, а также не менее трёх работ автора в формате pdf или jpg.

Участники получат все необходимые материалы и возможность воплотить любые творческие идеи, отвечающие требованиям законодательства, на подготовленных поверхностях в виде кубов размером 2,5 на 2,5 метра. Фестиваль пройдёт на двух городских площадках – острове Конный и в парке инициативной молодёжи. Авторы лучших работ будут награждены ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 12+
фестиваль уличные культуры Иркутск молодежь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей
В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей
Общество, 17.08.2020
Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров
В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви
В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви
Общество, 17.08.2020
Мероприятие прошло в рамках проекта «#МаршрутыПобеды»
В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок
В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок
Общество, 17.08.2020
Очередные пройдут 22 и 23 августа возле центрального рынка
В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа
В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа
Общество, 17.08.2020
Даурского ежа Федю нашли около дороги
В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника
В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника
Общество, 17.08.2020
Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов
Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»
Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»
Общество, 17.08.2020
Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»
Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Общество, 17.08.2020
Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России
Студентка из Бурятии будет представлять ДФО на конкурсе студенческих лидеров
Студентка из Бурятии будет представлять ДФО на конкурсе студенческих лидеров
Общество, 17.08.2020
Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Общество, 17.08.2020
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом
Силачу из Бурятии нужна помощь с поездкой на Кубок Европы
Силачу из Бурятии нужна помощь с поездкой на Кубок Европы
Общество, 17.08.2020
Престижные соревнования уже совсем скоро стартуют в Москве
Мюзикл «Декабристы» поставят в Иркутске
Мюзикл «Декабристы» поставят в Иркутске
Общество, 17.08.2020
Премьера мюзикла состоится в декабре 2020 года
В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе
В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе
Общество, 17.08.2020
Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
На севере Бурятии кончаются продукты, а школьную форму везут лодками
На севере Бурятии кончаются продукты, а школьную форму везут лодками
Общество, 17.08.2020
Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^