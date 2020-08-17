В Иркутске пройдёт городской фестиваль уличных культур «Голос улиц»

Заявки для участия принимаются по 24 августа



Жителей Иркутска приглашают принять участие в городском фестивале уличных культур «Голос улиц». Приём заявок проходит с 14 по 24 августа 2020 года.



Участвовать в фестивале могут авторы в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся различными видами художественного творчества, дизайна, архитектуры, независимо от профильного образования. До 24 августа на электронную почту оргкомитета (irk.molod@gmail.ru) необходимо отправить подготовленный эскиз, заполненную форму заявки, а также не менее трёх работ автора в формате pdf или jpg.



Участники получат все необходимые материалы и возможность воплотить любые творческие идеи, отвечающие требованиям законодательства, на подготовленных поверхностях в виде кубов размером 2,5 на 2,5 метра. Фестиваль пройдёт на двух городских площадках – острове Конный и в парке инициативной молодёжи. Авторы лучших работ будут награждены ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение 12+

