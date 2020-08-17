В Иркутской области ребёнок выпал из окна машины во время ДТП

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Малыш был госпитализирован с различными травмами



Днём 15 августа на проспекте Ленинградский города Ангарск Иркутской области столкнулись два автомобиля марки «Тойота Ипсум», в результате чего один из них опрокинулся.



В опрокинувшейся автомашине в момент ДТП на заднем пассажирском сидении находился не пристёгнутый 4-летний ребёнок. Мальчик выпал из иномарки через заднее боковое окно.



Малыш с травмами он был госпитализирован в городскую детскую больницу. По факту происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

