Малыш был госпитализирован с различными травмами
Днём 15 августа на проспекте Ленинградский города Ангарск Иркутской области столкнулись два автомобиля марки «Тойота Ипсум», в результате чего один из них опрокинулся.
В опрокинувшейся автомашине в момент ДТП на заднем пассажирском сидении находился не пристёгнутый 4-летний ребёнок. Мальчик выпал из иномарки через заднее боковое окно.
Малыш с травмами он был госпитализирован в городскую детскую больницу. По факту происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области ребёнок выпал из окна машины во время ДТП
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