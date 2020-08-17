В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 4,3% (по РФ – 3,0%). Существенное влияние на динамику оказал рост цен на продовольственные товары – 106,5%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,4%. Стоимость услуг выросла на 3,2%.
Основное влияние на рост цен продовольственных товаров по-прежнему оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, мясопродукты и алкогольные напитки.
За январь-июль индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 131,0%. Так, в июле по сравнению с июнем отмечается рост цен на плодоовощную продукцию на 3,0%. По сравнению с предыдущим месяцем в июле подорожали цены на:
- картофель, яблоки, апельсины на 13,2-17,9%;
- орехи, овощи замороженные, морковь на 0,5-2,8%;
- свёклу, сухофрукты, груши на 3,9-6,8%.
В то же время подешевели:
- огурцы на 42,2%;
- помидоры на 16,7%;
- капуста на 10,7%;
- лимоны на 9,9%;
- бананы на 5,1%;
- чеснок, лук, виноград на 0,3-1,0%.
Цены на мясопродукты увеличились на 3,1% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, наибольшее влияние оказало увеличение цены на говядину на 5,0%. Алкогольные напитки подорожали на 3,5%. Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 15,1%.
Основное влияние на рост цен в сфере непродовольственных товаров оказало увеличение цен на:
- легковые автомобили на 2,4%;
- строительные материалы на 5,3%;
- табачные изделия на 4,6%.
Цены на бензин с начала года выросли на 2,9% и на 1 августа 2020 года составили:
|
Бурятия
|
Забайкальский край
|
Иркутская область
|
Бензин АИ-92
|
43,77
|
46,44
|
43,15
|
Бензин АИ-95
|
46,21
|
49,02
|
45,91
|
Дизельное топливо
|
50,07
|
53,9
|
50,15
Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. Также в июле по сравнению с предыдущим месяцем заметно подорожали санаторно-оздоровительные услуги – на 13,1%, услуги бань и душевых – на 6,4%. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.