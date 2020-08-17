 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях

В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях
Общество,  Фото:pixabay.com
Снизились цены на огурцы, помидоры и капусту

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 4,3% (по РФ – 3,0%). Существенное влияние на динамику оказал рост цен на продовольственные товары – 106,5%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,4%. Стоимость услуг выросла на 3,2%.

Основное влияние на рост цен продовольственных товаров по-прежнему оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, мясопродукты и алкогольные напитки.

За январь-июль индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 131,0%. Так, в июле по сравнению с июнем отмечается рост цен на плодоовощную продукцию на 3,0%. По сравнению с предыдущим месяцем в июле подорожали цены на:
- картофель, яблоки, апельсины на 13,2-17,9%;
- орехи, овощи замороженные, морковь на 0,5-2,8%;
- свёклу, сухофрукты, груши на 3,9-6,8%.

В то же время подешевели:
- огурцы на 42,2%;
- помидоры на 16,7%;
- капуста на 10,7%;
- лимоны на 9,9%;
- бананы на 5,1%;
- чеснок, лук, виноград на 0,3-1,0%.

Цены на мясопродукты увеличились на 3,1% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, наибольшее влияние оказало увеличение цены на говядину на 5,0%. Алкогольные напитки подорожали на 3,5%. Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 15,1%.

Основное влияние на рост цен в сфере непродовольственных товаров оказало увеличение цен на:
- легковые автомобили на 2,4%;
- строительные материалы на 5,3%;
- табачные изделия на 4,6%.

Цены на бензин с начала года выросли на 2,9% и на 1 августа 2020 года составили:

Бурятия

Забайкальский край

Иркутская область

Бензин АИ-92

43,77

46,44

43,15

Бензин АИ-95

46,21

49,02

45,91

Дизельное топливо

50,07

53,9

50,15

Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. Также в июле по сравнению с предыдущим месяцем заметно подорожали санаторно-оздоровительные услуги – на 13,1%, услуги бань и душевых – на 6,4%. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
цены на продукты питания Бурятия инфляция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях
В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях
Общество, 17.08.2020
Снизились цены на огурцы, помидоры и капусту
В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
В Чите проведут вечер памяти Виктора Цоя
Общество, 17.08.2020
Концерт состоится на площади Декабристов
Бурятские родовые костюмы получили приз фестиваля этномоды
Бурятские родовые костюмы получили приз фестиваля этномоды
Общество, 17.08.2020
Одно из третьих мест фестиваля «IBEFF» заняла коллекция «Родовая память предков» Раджаны Будаевой
В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей
В Иркутске открылась спецстоянка для больших судов правонарушителей
Общество, 17.08.2020
Здесь будут храниться задержанные суда размером более 20 метров
В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви
В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви
Общество, 17.08.2020
Мероприятие прошло в рамках проекта «#МаршрутыПобеды»
В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок
В Иркутске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок
Общество, 17.08.2020
Очередные пройдут 22 и 23 августа возле центрального рынка
В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа
В Забайкалье семья спасла и приютила краснокнижного ежа
Общество, 17.08.2020
Даурского ежа Федю нашли около дороги
В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника
В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника
Общество, 17.08.2020
Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов
Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»
Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»
Общество, 17.08.2020
Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»
Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Общество, 17.08.2020
Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России
Студентка из Бурятии будет представлять ДФО на конкурсе студенческих лидеров
Студентка из Бурятии будет представлять ДФО на конкурсе студенческих лидеров
Общество, 17.08.2020
Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Общество, 17.08.2020
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^