В Бурятии подорожали картофель, пиво и отдых в санаториях

Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 43,77 46,44 43,15 Бензин АИ-95 46,21 49,02 45,91 Дизельное топливо 50,07 53,9 50,15

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 4,3% (по РФ – 3,0%). Существенное влияние на динамику оказал рост цен на продовольственные товары – 106,5%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,4%. Стоимость услуг выросла на 3,2%.Основное влияние на рост цен продовольственных товаров по-прежнему оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, мясопродукты и алкогольные напитки.За январь-июль индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 131,0%. Так, в июле по сравнению с июнем отмечается рост цен на плодоовощную продукцию на 3,0%. По сравнению с предыдущим месяцем в июле подорожали цены на:- картофель, яблоки, апельсины на 13,2-17,9%;- орехи, овощи замороженные, морковь на 0,5-2,8%;- свёклу, сухофрукты, груши на 3,9-6,8%.В то же время подешевели:- огурцы на 42,2%;- помидоры на 16,7%;- капуста на 10,7%;- лимоны на 9,9%;- бананы на 5,1%;- чеснок, лук, виноград на 0,3-1,0%.Цены на мясопродукты увеличились на 3,1% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, наибольшее влияние оказало увеличение цены на говядину на 5,0%. Алкогольные напитки подорожали на 3,5%. Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 15,1%.Основное влияние на рост цен в сфере непродовольственных товаров оказало увеличение цен на:- легковые автомобили на 2,4%;- строительные материалы на 5,3%;- табачные изделия на 4,6%.Цены на бензин с начала года выросли на 2,9% и на 1 августа 2020 года составили:Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. Также в июле по сравнению с предыдущим месяцем заметно подорожали санаторно-оздоровительные услуги – на 13,1%, услуги бань и душевых – на 6,4%. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.