«Горных» домашних коз запечатлели в Бичурском районе
Фотография трёх коз, непонятно как оказавшихся на скале в Бичурском районе Бурятии, появилась накануне в паблике «Аноним 03».
Пост начали активно комментировать пользователи. Одни вовсю шутят: «Наверное, муж довел. Козёл», «У нас даже козы бесстрашные», «Наверное, бесхозные, пару штук на мясо».
Местная жительница поделилась, что козы, видимо, провели на высоте ночь: «Похоже, они туда еще вечером залезли. Утром жалобно блеяли, одна пыталась идти вправо, но постоянно возвращалась назад. Видела на Кавказе, козы пасутся по горам, но там есть тропы. Здесь никакой тропы».
Другой пользователь предположил, что на такое препятствие животные забрались явно не за травой. «Видимо, там солончак, не за травой же они туда залезают» - высказал он мнение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года в том же Бичурском районе спасли козу, неделю сидевшую на скале. Животное спустили вниз с помощью альпинистских приспособлений. Освобождённая коза в первую очередь набросилась на снег – она не пила несколько дней, а уже потом стала жевать стебли сухой травы. Оправившись от стресса, коза убежала прочь от утёса.
Жителей Бурятии удивили козы на скалах
Общество, Фото:
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