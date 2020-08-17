Первые домашние матчи иркутский ФК «Зенит» проведёт без зрителей

Трансляцию можно будет увидеть в интернете



Очередные матчи «ОЛИМП-Первенства России по футболу» сезона-2020/21 иркутский футбольный клуб «Зенит» проведёт дома на стадионе «Труд». 23 августа иркутяне будут принимать соперников из «Коломны», 26 августа — команду «Знамя труда» из Орехово-Зуево.



- К сожалению, на стадион болельщики попасть не смогут. По решению руководства области, регионального Роспотребнадзора и министерства спорта первые две домашние игры наша команда проведет без зрителей, - говорится в сообщении ФК «Зенит».



Однако для своих болельщиков футбольный клуб организует прямые трансляции этих матчей. Их можно будет увидеть на youtube-канале портала «ФК Зенит-Иркутск».





