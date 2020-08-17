В России предложили дать выходной 1 сентября семьям первоклассников

По мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября крайне важно для внутреннего спокойствия ребёнка
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Анна Маркс отмечает, что по данным опроса института, проведённого среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребёнка на первый урок. Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счёт. Ещё четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.
Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы — по таким причинам, как снижение доходов в период пандемии, из-за они не могут взять дополнительный выходной за свой счет; невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.
Отмечается, что по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребёнка, «испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде».
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что школьные линейки 1 сентября для первоклассников обязательно проведут.
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