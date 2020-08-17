В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника

Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов



В Бурятии закончились шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника. В турнире «А» участвовали игроки с рейтингом 1100-1500, в турнире «Б» – с рейтингом 1500- 2500. Соревнования проходили в 5 этапов со 2 по 16 августа.



Наибольшее количество очков набрал Эрдэм Хубукшанов, возглавивший турнирную таблицу. Он и стал победителем в турнире «Б». Второе место занял Влад Добчинов, третье – у Булата Данзандоржиева. Первой среди женщин был Номина Дармаева, Второе место завоевала Татьяна Имихелова. Тройку призёров замкнула Кира Маланова.



Победу у ветеранов праздновал Владимир Иринчинов. На второй ступеньке пьедестала оказался Вадим Максимов. «Бронза» – у Владимира Хаханова. У мальчиков первым стал Даши Дамбаев. Вторым – Михаил Базаров. Третьим – Артём Солдатов.



Турнир «А» выиграл Гомбо Цыдыпов. Второе место заняла Яна Маланова. Третьим стал Матвей Гонгоров. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

