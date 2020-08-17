Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов
В Бурятии закончились шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника. В турнире «А» участвовали игроки с рейтингом 1100-1500, в турнире «Б» – с рейтингом 1500- 2500. Соревнования проходили в 5 этапов со 2 по 16 августа.
Наибольшее количество очков набрал Эрдэм Хубукшанов, возглавивший турнирную таблицу. Он и стал победителем в турнире «Б». Второе место занял Влад Добчинов, третье – у Булата Данзандоржиева. Первой среди женщин был Номина Дармаева, Второе место завоевала Татьяна Имихелова. Тройку призёров замкнула Кира Маланова.
Победу у ветеранов праздновал Владимир Иринчинов. На второй ступеньке пьедестала оказался Вадим Максимов. «Бронза» – у Владимира Хаханова. У мальчиков первым стал Даши Дамбаев. Вторым – Михаил Базаров. Третьим – Артём Солдатов.
Турнир «А» выиграл Гомбо Цыдыпов. Второе место заняла Яна Маланова. Третьим стал Матвей Гонгоров. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»
Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России
Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Танцевальный вечер устроили на закате
Они преодолели 15 километров
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом
Престижные соревнования уже совсем скоро стартуют в Москве
Премьера мюзикла состоится в декабре 2020 года
Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась
Полицейскими проводится сейчас проверка
Уходя, он прихватил верхнюю одежду автомагнитолу и инструменты
Также ребята делают сувениры из спилов и камней
Логическим завершением этапа станут специальные учения
Малыш был госпитализирован с различными травмами