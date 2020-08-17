 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника

В Бурятии прошли шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнирную таблицу возглавил Эрдэм Хубукшанов

В Бурятии закончились шахматные турниры, посвящённые Дню физкультурника. В турнире «А» участвовали игроки с рейтингом 1100-1500, в турнире «Б» – с рейтингом 1500- 2500. Соревнования проходили в 5 этапов со 2 по 16 августа.

Наибольшее количество очков набрал Эрдэм Хубукшанов, возглавивший турнирную таблицу. Он и стал победителем в турнире «Б». Второе место занял Влад Добчинов, третье – у Булата Данзандоржиева. Первой среди женщин был Номина Дармаева, Второе место завоевала Татьяна Имихелова. Тройку призёров замкнула Кира Маланова.

Победу у ветеранов праздновал Владимир Иринчинов. На второй ступеньке пьедестала оказался Вадим Максимов. «Бронза» – у Владимира Хаханова. У мальчиков первым стал Даши Дамбаев. Вторым – Михаил Базаров. Третьим – Артём Солдатов.

Турнир «А» выиграл Гомбо Цыдыпов. Второе место заняла Яна Маланова. Третьим стал Матвей Гонгоров. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
турнир спорт шахматы Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»
Агинский округ победил в первом онлайн-фестивале «Красиво.ДВ»
Общество, 17.08.2020
Победу региону в номинации «Характер.ДВ» принёс короткометражный фильм «Нюуса»
Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Казаки Иркутской области выбрали нового атамана
Общество, 17.08.2020
Накануне круга с представителями иркутского казачества встретился главный атаман России
Студентка из Бурятии будет представлять ДФО на конкурсе студенческих лидеров
Студентка из Бурятии будет представлять ДФО на конкурсе студенческих лидеров
Общество, 17.08.2020
Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Общество, 17.08.2020
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом
Силачу из Бурятии нужна помощь с поездкой на Кубок Европы
Силачу из Бурятии нужна помощь с поездкой на Кубок Европы
Общество, 17.08.2020
Престижные соревнования уже совсем скоро стартуют в Москве
Мюзикл «Декабристы» поставят в Иркутске
Мюзикл «Декабристы» поставят в Иркутске
Общество, 17.08.2020
Премьера мюзикла состоится в декабре 2020 года
В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе
В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе
Общество, 17.08.2020
Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
На севере Бурятии кончаются продукты, а школьную форму везут лодками
На севере Бурятии кончаются продукты, а школьную форму везут лодками
Общество, 17.08.2020
Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась
93-летний ангарчанин перевёл мошенникам почти полмиллиона
93-летний ангарчанин перевёл мошенникам почти полмиллиона
Общество, 17.08.2020
Полицейскими проводится сейчас проверка
В Забайкалье парень залез в чужой автомобиль, чтобы погреться
В Забайкалье парень залез в чужой автомобиль, чтобы погреться
Общество, 17.08.2020
Уходя, он прихватил верхнюю одежду автомагнитолу и инструменты
В Бурятии школьники выращивают сосны в торфяных горшочках
В Бурятии школьники выращивают сосны в торфяных горшочках
Общество, 17.08.2020
Также ребята делают сувениры из спилов и камней
На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений
На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений
Общество, 17.08.2020
Логическим завершением этапа станут специальные учения
В Иркутской области ребёнок выпал из окна машины во время ДТП
В Иркутской области ребёнок выпал из окна машины во время ДТП
Общество, 17.08.2020
Малыш был госпитализирован с различными травмами

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^