Всероссийский этап конкурса состоится в Краснодарском крае
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, закончился окружной этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2020». Бурятию представляли студентка ВСГУТУ Валентина Аюева и студентка БГУ Дарима Балданова.
По итогам этапа Валентина Аюева стала второй среди конкурсантов ДФО. Теперь она будет представлять Дальневосточный федеральный округ на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в Краснодарском крае.
- В первую очередь, я очень рада, что именно мне выпала честь представлять свою ППОС и Республику Бурятия на ДФО. Было много волнений и переживаний, но благодаря моей команде я добилась прекрасного результата. Безусловно я чувствовала огромную поддержку со стороны председателя ППОС Татьяны Александровны и своей команды. Этапы были хоть и не из лёгких, но крайне интересные и захватывающие. С уверенностью могу сказать, что приобрела огромный опыт, который безусловно отразится в моей дальнейшей работе, – поделилась своими впечатлениями Валентина.
Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» ставит целью выявить сильнейших лидеров из числа студенчества и развить у них новые актуальные навыки, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
Студентка из Бурятии будет представлять ДФО на конкурсе студенческих лидеров
Общество, Фото:
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