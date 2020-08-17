Работы остались только на 200 метрах
Проезд по улице Трубачеева планируют открыть сегодня вечером, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
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На данный момент подрядчику осталось завершить работы на участке длиной 200 метров.
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- Работы по ремонту дороги на улице Трубачеева завершены, за исключением участка у АЗС «Альянс». В настоящее время для его объезда организован путь по второстепенной дороге по ул. Широких-Полянского. Полноценное движение для автомобильного транспорта планируется открыть сегодня, 17 августа, в конце дня, - пояснили в мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», изначально открытие Трубачеева было запланировано на прошлой неделе, на 12 августа. Однако работы затянулись из-за прошедших дождей.
К слову, на прошлой неделе улан-удэнские депутаты во время выезда обнаружили ряд недоделок на свежем ремонте. Они касались и установки бордюра, и дорожного полотна. Кусок асфальта удалось оторвать одной рукой, а сам он крошился.
В Улан-Удэ проезд по Трубачеева планируют открыть вечером
Общество, Фото:
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