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В Улан-Удэ проезд по Трубачеева планируют открыть вечером

В Улан-Удэ проезд по Трубачеева планируют открыть вечером
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы остались только на 200 метрах

Проезд по улице Трубачеева планируют открыть сегодня вечером, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

На данный момент подрядчику осталось завершить работы на участке длиной 200 метров.

- Работы по ремонту дороги на улице Трубачеева завершены, за исключением участка у АЗС «Альянс». В настоящее время для его объезда организован путь по второстепенной дороге по ул. Широких-Полянского. Полноценное движение для автомобильного транспорта планируется открыть сегодня, 17 августа, в конце дня, - пояснили в мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», изначально открытие Трубачеева было запланировано на прошлой неделе, на 12 августа. Однако работы затянулись из-за прошедших дождей.

К слову, на прошлой неделе улан-удэнские депутаты во время выезда обнаружили ряд недоделок на свежем ремонте. Они касались и установки бордюра, и дорожного полотна. Кусок асфальта удалось оторвать одной рукой, а сам он крошился.




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