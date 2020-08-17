В Бурятии спародировали клип певицы Мэдэгмы

Пользователь Сети с ником elikhandro сделал пародию на клип известной бурятской певицы Мэдэгмы «Намуухан hүни». Видео получилось смешным и довольно эффектным: молодой человек предстал в синем парике, в блестящем пиджаке. Парень поёт следующее:
«Третий месяц пошёл,
Не выходишь ты в эфир,
Что за бред,
Приди ко мне на шоу,
Я об этом мечтал,
Сколько жду я тебя,
Не замечаешь ты,
Подпишись на меня,
Мэдэгма моя, приди же ты ко мне,
Шамдаа дуратайб (я люблю тебя – перевод с бурятского)».
В конце пародии молодой человек снимает парик и просит друзей, подписчиков заспамить Direct Мэдэгмы Доржиевой. «Пускай она увидит это видео и придёт на музыкально-развлекательное шоу», - говорит он на видео.
Пользователям понравился шуточный ролик: «Увидеть бы ответ в такой же форме. Будет огонь», «Такого юмора не хватает в Бурятии! Вы интересный человек с неординарным юмором!», «Это супер-приглашение!!! Посмотрела его с удовольствием! Представила, как улыбнулась Мэдэгма», «Это просто нереально классно», «Что-то интересное намечается». «До чего шикарно».
Артистка Мэдэгма Доржиева, тем временем, уже отреагировала на пародию. «Ок, Элихандро, я принимаю твоё приглашение. Таких приглашений мне ещё не делали», - ответила певица в своем аккаунте в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года бурятская певица Мэдэгма Доржиева представила клип на песню «Намуухан hүни». Продолжительность клипа – почти четыре минуты. В клипе певица предстаёт в необычном образе - в блестящем пиджаке, массивной цепочкой на шее и копной чёрных кудрявых волос, танцующие рядом с ней девушки также во всём блестящем. Работа является своеобразной отсылкой к 80-м.