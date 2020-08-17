На севере Бурятии торговали некачественным мясом

Выявлено 10 кг просроченной продукции



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая с привлечением специалиста управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия, в посёлке Таксимо с нарушением продавали мясо.



В трёх магазинах посёлка мясная продукция реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Это не позволило идентифицировать продукт, установить её качество и безопасность. Имели место факты продажи мясных товаров с истекшим сроком годности.



Всего выявлено 71 кг мясной продукции без удостоверения качества, 10 кг – с истекшим сроком годности.



По представлению прокурора мясная продукция, не отвечающая требованиям качества и безопасности, утилизирована собственниками, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Владельцы магазинов привлечены к административной ответственности за нарушение продавцом технических регламентов в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

