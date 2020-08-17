Выявлено 10 кг просроченной продукции
Как выяснила прокурорская проверка, проведённая с привлечением специалиста управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия, в посёлке Таксимо с нарушением продавали мясо.
В трёх магазинах посёлка мясная продукция реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Это не позволило идентифицировать продукт, установить её качество и безопасность. Имели место факты продажи мясных товаров с истекшим сроком годности.
Всего выявлено 71 кг мясной продукции без удостоверения качества, 10 кг – с истекшим сроком годности.
По представлению прокурора мясная продукция, не отвечающая требованиям качества и безопасности, утилизирована собственниками, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Владельцы магазинов привлечены к административной ответственности за нарушение продавцом технических регламентов в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На севере Бурятии торговали некачественным мясом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Странный снимок был сделан на обычный телефон
Пользователь необычно пригласил звезду бурятской эстрады на музыкальное шоу
COVID-19 выявили ещё у более чем 30 человек
Цыден-Еши Дамбаев спел вместе с музыкантами из разных стран
Выявлено 10 кг просроченной продукции
Максимальная температура воздуха днём составит +25
Уголовное дело передано в суд
Также градоначальник отметил, что компания будет внесена в чёрный список
Его именем названа улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ
Такие операции проводятся для пациенток с патологиями
Молодые люди сняли стилизованный клип на песню «Кукушка»
Поиски продолжатся сегодня
Ситуация находится на контроле управления по ЧС
Мужчину более пяти часов доставляли на носилках в больницу
Светлана Албегова будет представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира-2020»