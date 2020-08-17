Максимальная температура воздуха днём составит +25
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике местами небольшие и умеренные дожди, ночью местами грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10+15, по северо-востоку и юго-западу до +3+8, днём +20+25, по северным районам +14+19.
В Улан-Удэ ночью возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +10+12, днём +20+22.
В Бурятии температура опускалась до +3 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 17.08.2020
Максимальная температура воздуха днём составит +25
Уголовное дело передано в суд
Также градоначальник отметил, что компания будет внесена в чёрный список
Его именем названа улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ
Такие операции проводятся для пациенток с патологиями
Молодые люди сняли стилизованный клип на песню «Кукушка»
Поиски продолжатся сегодня
Ситуация находится на контроле управления по ЧС
Мужчину более пяти часов доставляли на носилках в больницу
Светлана Албегова будет представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира-2020»
За неправомерное завладение автомобилем парня отправили в колонию
На амбулаторном лечении находятся 312 пациентов
Женщины имели тяжёлые сопутствующие заболевания
Мужчина на глазах у хозяйки стащил телевизор
В Улан-Удэ без осадков