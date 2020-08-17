В Бурятии температура опускалась до +3 градусов

Максимальная температура воздуха днём составит +25



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике местами небольшие и умеренные дожди, ночью местами грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10+15, по северо-востоку и юго-западу до +3+8, днём +20+25, по северным районам +14+19.



В Улан-Удэ ночью возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +10+12, днём +20+22.

