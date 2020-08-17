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В Бурятии температура опускалась до +3 градусов

В Бурятии температура опускалась до +3 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Максимальная температура воздуха днём составит +25

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике местами небольшие и умеренные дожди, ночью местами грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10+15, по северо-востоку и юго-западу до +3+8, днём +20+25, по северным районам +14+19.

В Улан-Удэ ночью возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +10+12, днём +20+22.
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