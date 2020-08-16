Мэр Улан-Удэ сообщил о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком

Также градоначальник отметил, что компания будет внесена в чёрный список
Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков на своих страницах в соцсетях сообщил, что будет расторгнут контракт с подрядчиком по ремонту дороги по улицам Майская, Водопадная, Минина, Демьяна Бедного.
- Подрядчик не справился с работой. После наших контрольных проверок - не исправился. Расторгаем сейчас, чтобы успеть снова отторговать и провести в этом году ремонт дороги до конца сезона, - сообщил Игорь Шутенков.
Также от добавил, что подрядчик - ООО «Дорремстрой», кроме финансовых санкций попадёт в чёрный список - как недобросовестный исполнитель.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле депутаты и общественники рекомендовали администрации города в одностороннем порядке расторгнуть контракт
с ООО «Дорремстрой» из-за нарушения сроков по строительству дорог по улицам Демьяна Бедного, Минина, Майская.
Процент выполнения на данном объекте всего 14 % из 100%. Выявлены грубые нарушения, допущенные при ремонте дороги.
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