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Мэр Улан-Удэ сообщил о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком

Мэр Улан-Удэ сообщил о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком
Общество,  Фото:www.instagram.com/igorshutenkov/
Также градоначальник отметил, что компания будет внесена в чёрный список

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков на своих страницах в соцсетях сообщил, что будет расторгнут контракт с подрядчиком по ремонту дороги по улицам Майская, Водопадная, Минина, Демьяна Бедного.

- Подрядчик не справился с работой. После наших контрольных проверок - не исправился. Расторгаем сейчас, чтобы успеть снова отторговать и провести в этом году ремонт дороги до конца сезона, - сообщил Игорь Шутенков.

Также от добавил, что подрядчик - ООО «Дорремстрой», кроме финансовых санкций попадёт в чёрный список - как недобросовестный исполнитель.


Как сообщал «Байкал-Daily», в июле депутаты и общественники рекомендовали администрации города в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ООО «Дорремстрой» из-за нарушения сроков по строительству дорог по улицам Демьяна Бедного, Минина, Майская.

Процент выполнения на данном объекте всего 14 % из 100%. Выявлены грубые нарушения, допущенные при ремонте дороги.
дороги мэр
 
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