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Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут вдоль рек

Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут вдоль рек
Общество,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Поиски продолжатся сегодня

Продолжаются поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». За сутки проведено два вылета бортом Ми-8 АК «Ангара» и бортом Ми-8 АК «Аэробратск», обследована территория Тункинского, Окинского районов республики и Черемховского района Иркутской области на площади 150 кв. км.

Организован поиск тремя группами спасателей наземной группировки по трём маршрутам: по руслу реки Кынгырга в Бурятии (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба (БРПСС)) обследовано 3 кв.км; по руслу реки Китойкин в Бурятии (БРПСС), обследовано 10 кв.км; по руслу реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области (Пожарно-спасательная служба Иркутской области), движение в район поиска.

Обследовано 13 кв. км. Всего задействовано 11 человек. Поиск результатов не дал. Сегодня он продолжится, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт пропал 19 июля. Он отправился на облёт территории для обработки леса от сибирского шелкопряда. В назначенное время борт не вышел на связь. С тех ведутся его поиски. С 30 июля в Тункинском районе введён режим ЧС.

Ан-2 без вести пропавшие
 
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