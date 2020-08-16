Ситуация находится на контроле управления по ЧС
В пресс-службе мэрии сообщили гидрологическую обстановка на 16 августа. Уровень воды в Селенге составляет 181 cм. За сутки вода поднялась на 2 см. Уровень воды в Уде - 120 см. (+ 4 см. за сутки).⠀
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Паводковая обстановка находится на контроле управления по ЧС, отметили в мэрии.
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До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге и Уде должен составлять не менее 230 см. На реке Селенга критической считается отметка в 330 см, на Уде - 400 см.⠀
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С 9 часов утра 11 августа на территории Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».⠀
Мэрия Улан-Удэ сообщила об уровне Селенги на сегодня
Общество, Фото:
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