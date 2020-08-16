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В Иркутской области турист травмировался на мокром скальнике

В Иркутской области турист травмировался на мокром скальнике
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчину более пяти часов доставляли на носилках в больницу

Накануне днём, 15 августа, на скальнике «Идол», олхинского плато, в Шелеховском районе Иркутской области эвакуировали пострадавшего туриста. Мужчина, возможно, получил компрессионный перелом позвоночника.

- Мужчина прогуливался с группой туристов, они занимались лазанием по мокрому скальнику без снаряжения и должной подготовки. Областные спасатели оказали первую помощь и на специальных носилках с особой осторожностью более 5 часов переносили туриста по узким тропинкам и между деревьями, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Ближе к полночи пострадавший был доставлен в Шелеховскую больницу, в работе принимали участие 7 работников аварийно-спасательной службы Иркутской области.
МЧС Иркутская область
 
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