В Иркутской области турист травмировался на мокром скальнике

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчину более пяти часов доставляли на носилках в больницу



Накануне днём, 15 августа, на скальнике «Идол», олхинского плато, в Шелеховском районе Иркутской области эвакуировали пострадавшего туриста. Мужчина, возможно, получил компрессионный перелом позвоночника.



- Мужчина прогуливался с группой туристов, они занимались лазанием по мокрому скальнику без снаряжения и должной подготовки. Областные спасатели оказали первую помощь и на специальных носилках с особой осторожностью более 5 часов переносили туриста по узким тропинкам и между деревьями, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Ближе к полночи пострадавший был доставлен в Шелеховскую больницу, в работе принимали участие 7 работников аварийно-спасательной службы Иркутской области.

