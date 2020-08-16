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В Улан-Удэ автоугонщик попал в ДТП

В Улан-Удэ автоугонщик попал в ДТП
Общество,  Фото:pixabay.com
За неправомерное завладение автомобилем парня отправили в колонию

Год назад улан-удэнец оставил автомобиль возле дома, а сам с семьёй уехал на Байкал, оставив ключи в замке зажигания.

Мимо автомобиля проходил безработный, ранее судимый за кражи и грабёж 20-летний парень. Он решил прокатиться. Молодой человек завёл машину, поехал, но попал в ДТП. Парень столкнулся с грузовиком и сбежал с места происшествия.

Парень совершил преступление в период условного осуждения за грабёж и кражу. Молодой человек был найден оперативным путём

- Советским районным судом признан виновным по ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем». И с учётом прежних судимостей назначено наказание в виде 4,6 лет лишения свободы в колонии общего режима, - прокомментировала «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Виктория Бородина.



прокуратура приговор угон
 
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