В Улан-Удэ автоугонщик попал в ДТП

За неправомерное завладение автомобилем парня отправили в колонию



Год назад улан-удэнец оставил автомобиль возле дома, а сам с семьёй уехал на Байкал, оставив ключи в замке зажигания.



Мимо автомобиля проходил безработный, ранее судимый за кражи и грабёж 20-летний парень. Он решил прокатиться. Молодой человек завёл машину, поехал, но попал в ДТП. Парень столкнулся с грузовиком и сбежал с места происшествия.



Парень совершил преступление в период условного осуждения за грабёж и кражу. Молодой человек был найден оперативным путём



- Советским районным судом признан виновным по ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем». И с учётом прежних судимостей назначено наказание в виде 4,6 лет лишения свободы в колонии общего режима, - прокомментировала «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Виктория Бородина.







