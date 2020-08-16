Улан-удэнец ограбил приютивших его знакомых

Мужчина на глазах у хозяйки стащил телевизор



В Улан-Удэ полицейские задержали 48-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.



Дознавателем установлено, что мужчина украл телевизор у своих знакомых, которые приютили его на несколько дней во время визита в город.



В день отъезда он у всех на глазах забрал из зала телевизор. Хозяйка дома попыталась остановить его, но мужчина оттолкнул её и скрылся с похищенным. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Имущество изъято. Подозреваемый ранее судим за неуплату алиментов, не работает.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

