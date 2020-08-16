Мужчина на глазах у хозяйки стащил телевизор
В Улан-Удэ полицейские задержали 48-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.
Дознавателем установлено, что мужчина украл телевизор у своих знакомых, которые приютили его на несколько дней во время визита в город.
В день отъезда он у всех на глазах забрал из зала телевизор. Хозяйка дома попыталась остановить его, но мужчина оттолкнул её и скрылся с похищенным. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Имущество изъято. Подозреваемый ранее судим за неуплату алиментов, не работает.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец ограбил приютивших его знакомых
Общество, Фото:
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