 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Августа

15 Августа

14 Августа

Популярное

Улан-удэнец ограбил приютивших его знакомых

Улан-удэнец ограбил приютивших его знакомых
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина на глазах у хозяйки стащил телевизор

В Улан-Удэ полицейские задержали 48-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.

Дознавателем установлено, что мужчина украл телевизор у своих знакомых, которые приютили его на несколько дней во время визита в город.

В день отъезда он у всех на глазах забрал из зала телевизор. Хозяйка дома попыталась остановить его, но мужчина оттолкнул её и скрылся с похищенным. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Имущество изъято. Подозреваемый ранее судим за неуплату алиментов, не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец ограбил приютивших его знакомых
Улан-удэнец ограбил приютивших его знакомых
Общество, 16.08.2020
Мужчина на глазах у хозяйки стащил телевизор
В Иркутске полиция нагрянула на вечеринку на крыше многоэтажного дома
В Иркутске полиция нагрянула на вечеринку на крыше многоэтажного дома
Общество, 15.08.2020
В ходе осмотра обнаружено несколько коробок элитного алкоголя, который предположительно планировали продавать на крыше
Танкисты выполнили комплекс огневых задач в Бурятии
Танкисты выполнили комплекс огневых задач в Бурятии
Общество, 15.08.2020
К стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 34 человека
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 34 человека
Общество, 15.08.2020
Проходят лечение сейчас 612 человек
В Улан-Удэ до +25 градусов
В Улан-Удэ до +25 градусов
Общество, 15.08.2020
В республике по-прежнему дождливо
Коллекция из Бурятии заняла два первых места на фестивале этномоды
Коллекция из Бурятии заняла два первых места на фестивале этномоды
Общество, 14.08.2020
Номинации выиграли дизайнер Евгения Мэрдыгеева и фотограф Алима Салбаева
Волонтёрский проект Агинского округа выиграл грант всероссийского конкурса
Волонтёрский проект Агинского округа выиграл грант всероссийского конкурса
Общество, 14.08.2020
На выигранные средства будут подготовлены добровольцы для сопровождения мероприятий по бурятскому языку
В Бурятии проверяют трактора и сельскохозяйственные машины
В Бурятии проверяют трактора и сельскохозяйственные машины
Общество, 14.08.2020
В республике стартовало рейдовое мероприятие «Трактор-2020»
В Монголии близнецам, родившимся на борту самолёта, подарили пожизненный билет
В Монголии близнецам, родившимся на борту самолёта, подарили пожизненный билет
Общество, 14.08.2020
Мать девочек также получила сертификат на подобный билет от авиакомпании
В Улан-Удэ водами Селенги подтопило стрелковый тир
В Улан-Удэ водами Селенги подтопило стрелковый тир
Общество, 14.08.2020
В настоящее время тир временно прекратил свою работу
В Забайкалье стобалльников наградили планшетами
В Забайкалье стобалльников наградили планшетами
Общество, 14.08.2020
100 баллов на ЕГЭ получили 9 выпускников края
В аэропорту Улан-Удэ прошли антиковидные учения
В аэропорту Улан-Удэ прошли антиковидные учения
Общество, 14.08.2020
На борту самолёта «обнаружили» больного с подозрением на коронавирус
В Советском районе Улан-Удэ проверили школьников в неблагополучных семьях
В Советском районе Улан-Удэ проверили школьников в неблагополучных семьях
Общество, 14.08.2020
Профилактические рейды проводятся в рамках подготовки к новому учебному году

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^