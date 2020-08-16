В Бурятии местами дожди, возможны грозы

В Улан-Удэ без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа по республике: без осадков, утром местами туманы, днём по юго-западу и северо-востоку местами кратковременные дожди, возможны грозы.



Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью 10-15, по юго-западу и местами по северу 4-9, днём 22-27, по Прибайкалью и крайнему северу 16-21 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер переменный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 23-25 тепла.



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