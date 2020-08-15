Танкисты выполнили комплекс огневых задач в Бурятии

К стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих
Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Бурятии, на текущей неделе выполнили упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к тактическим учениям на полигоне «Бурдуны».
В ходе подготовки к упражнениям военные прошли инструктаж и сдали зачёт на знание требований безопасности при выполнении стрельб. В практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до двух километров.
Стрельбы боевых экипажей танков носили соревновательный характер. После окончания стрельб был выявлен лучший экипаж и награждён переходящим кубком и почётными вымпелами. Лучшие результаты стрельбы показал экипаж победителей «Танкового биатлона» - прапорщика Бато Цыдыпова.
Всего к стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.
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