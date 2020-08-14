Экзамены успешно сдали 12 человек
В Улан-Удэ инспекторы ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Сначала у заявителей по экзаменационным билетам проверили теоретические знания, затем на акватории речного порта состоялась практическая отработка навыков на воде.
Перед практической частью экзамена инспекторы ГИМС подготовили вододром, установили буйки и условного тонущего на реке Селенга. Для успешной сдачи экзаменуемым нужно было выполнить ряд упражнений на лодке: «змейка», «воротца», «восьмерка» и «спасение утопающего».
Как отмечают специалисты, эти упражнения несложные, однако требуют особого внимания и концентрации, и все эти навыки пригодятся судоводителям при управлении плавсредством.
- Из 18 заявителей только 12 успешно сдали теорию и были допущены к практической части, и все эти 12 человек сдали практику и получат удостоверение судоводителя, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС Юрий Красовский.
15 августа с 9 часов в местности Карьер возле поселка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации.
В Улан-Удэ будущие судоводители выполнили «змейку»
Общество, Фото:
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