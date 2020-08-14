В Улан-Удэ будущие судоводители выполнили «змейку»

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Экзамены успешно сдали 12 человек



В Улан-Удэ инспекторы ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Сначала у заявителей по экзаменационным билетам проверили теоретические знания, затем на акватории речного порта состоялась практическая отработка навыков на воде.



Перед практической частью экзамена инспекторы ГИМС подготовили вододром, установили буйки и условного тонущего на реке Селенга. Для успешной сдачи экзаменуемым нужно было выполнить ряд упражнений на лодке: «змейка», «воротца», «восьмерка» и «спасение утопающего».



Как отмечают специалисты, эти упражнения несложные, однако требуют особого внимания и концентрации, и все эти навыки пригодятся судоводителям при управлении плавсредством.



- Из 18 заявителей только 12 успешно сдали теорию и были допущены к практической части, и все эти 12 человек сдали практику и получат удостоверение судоводителя, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС Юрий Красовский.



15 августа с 9 часов в местности Карьер возле поселка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации.

