Из-за ремонта на теплосетях перекроют две улицы Улан-Удэ

Ремонт начнётся в выходные
В Улан-Удэ из-за ремонта теплосетей перекроют две дороги, сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».
В Улан-Удэ с 8:00 15 августа по 17:00 16 августа будет перекрыто движение на участке автомобильной дороги на 502 км в районе жилого дома №120. Там состоится ремонт трубопроводов теплосети.
С 17 августа по 19 августа силами специалистов филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» будет проводиться ремонт тепловой камеры. В связи с проведением данных работ будет перекрыто сквозное движение автотранспорта по ул. Пушкина: от ул. Сенчихина до ул. Юного Коммунара.
- На объектах будет вестись усиленный контроль за сроками выполнения ремонтных работ, благоустройства после завершения, а также соблюдения безопасности по ограждению ремонтируемых участков, - заверили в ТГК-14.
Ремонт начнётся в выходные
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