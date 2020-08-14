На выигранные средства будут подготовлены добровольцы для сопровождения мероприятий по бурятскому языку
Молодёжный проект Агинского Бурятского округа «Волонтёры фестиваля бурятского языка» стал победителем первого открытого конкурса грантов волонтёрской деятельности российского фонда культуры.
- Общая сумма проекта 330 тысяч рублей, сумма грантовой поддержки – порядка 200 тысяч рублей. Проект направлен на развитие профессиональных компетенций добровольцев. В рамках проекта будут подготовлены волонтёры, готовые сопровождать мероприятия, направленные на развитие бурятской национальной культуры и бурятского языка, проводимых на территории округа, – рассказала начальник отдела социального развития администрации Агинского Бурятского округа Розалия Балдоржиева.
В волонтёрский корпус войдут 100 лучших добровольцев, которые пройдут обучение по направлениям: медиа-волонтёр, волонтёр-куратор мероприятий, волонтёр навигации на базе Агинского института повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края.
Как сообщает пресс-служба администрации округа, реализация проекта будет способствовать поддержке, развитию и популяризации добровольческого движения в округе и формированию профессионально подготовленной команды волонтёров. Разработанная и апробированная программа сможет в дальнейшем применяться для обучения добровольцев при организации крупных событий в сфере культуры, спорта, образования и молодёжной политики.
Волонтёрский проект Агинского округа выиграл грант всероссийского конкурса
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