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В Монголии близнецам, родившимся на борту самолёта, подарили пожизненный билет

В Монголии близнецам, родившимся на борту самолёта, подарили пожизненный билет
Общество,  Фото:агентство Монцамэ
Мать девочек также получила сертификат на подобный билет от авиакомпании

В Монголии национальная авиакомпания «МИАТ» вручила сертификат на бесплатный пожизненный билет матери и её девочкам-близняшкам, которые родились на борту специального самолёта, выполнявшего эвакуацию граждан Монголии из Турции в Улан-Батор.

13 августа их выписали домой из национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), где мать и новорожденные были помещены на обязательный 21-дневный карантин.

Напомним, что девочки родились 9 июля, когда самолет Боинг 767-300 авиакомпании «МИАТ» летел над Чёрным морем и Сочи на высоте 10100 метров. Появиться на свет двум девочкам-близнецам помогли государственный инспектор по санитарно-эпидемиологическому контролю воздушного пункта пропуска Буянт-Ухаа и эпидемиолог НИЦИЗ, которые участвовали в эвакуации вместе с экипажем самолета. Об этом сообщает агентство Монцамэ.
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