В Монголии близнецам, родившимся на борту самолёта, подарили пожизненный билет

Общество, Фото: агентство Монцамэ

Мать девочек также получила сертификат на подобный билет от авиакомпании



В Монголии национальная авиакомпания «МИАТ» вручила сертификат на бесплатный пожизненный билет матери и её девочкам-близняшкам, которые родились на борту специального самолёта, выполнявшего эвакуацию граждан Монголии из Турции в Улан-Батор.



13 августа их выписали домой из национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), где мать и новорожденные были помещены на обязательный 21-дневный карантин.



Напомним, что девочки родились 9 июля, когда самолет Боинг 767-300 авиакомпании «МИАТ» летел над Чёрным морем и Сочи на высоте 10100 метров. Появиться на свет двум девочкам-близнецам помогли государственный инспектор по санитарно-эпидемиологическому контролю воздушного пункта пропуска Буянт-Ухаа и эпидемиолог НИЦИЗ, которые участвовали в эвакуации вместе с экипажем самолета. Об этом сообщает агентство Монцамэ.

