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В Улан-Удэ до +25 градусов

В Улан-Удэ до +25 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике по-прежнему дождливо

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа по республике местами кратковременные дожди, днём грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днём до 7-12 м/с. Температура днём +22+27, по северу и в горах юго-запада местами +16+21.

В Улан-Удэ утром местами туман, днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +23+25.
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