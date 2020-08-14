Около села Агинского округа ограничено движение из-за разлива Онона

Сейчас прорабатывается вопрос о грейдировании дороги



На четвёртом километре подъездной дороги к селу Нуринск Могойтуйского района Агинского Бурятского округа ограничено движение из-за поднявшегося уровня воды в реке Онон.



- Сейчас специалисты районной администрации и «Службы единого заказчика» прорабатывают вопрос о грейдировании полевой дороги от села Цугол до Нуринска, чтобы не прерывать транспортное сообщение. Оценить ущерб по основной дороге можно будет только после схода воды, – рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощёков.



Общая протяженность подъездной дороги к Нуринску – восемь километров. Отремонтировать её запланировано в 2021 году, сообщает пресс-служба минстроя Забайкалья.

