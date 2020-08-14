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Около села Агинского округа ограничено движение из-за разлива Онона

Около села Агинского округа ограничено движение из-за разлива Онона
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края

Сейчас прорабатывается вопрос о грейдировании дороги

На четвёртом километре подъездной дороги к селу Нуринск Могойтуйского района Агинского Бурятского округа ограничено движение из-за поднявшегося уровня воды в реке Онон.

- Сейчас специалисты районной администрации и «Службы единого заказчика» прорабатывают вопрос о грейдировании полевой дороги от села Цугол до Нуринска, чтобы не прерывать транспортное сообщение. Оценить ущерб по основной дороге можно будет только после схода воды, – рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощёков.

Общая протяженность подъездной дороги к Нуринску – восемь километров. Отремонтировать её запланировано в 2021 году, сообщает пресс-служба минстроя Забайкалья.

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