В Иркутской области казаки займутся охраной госсобственности и природы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также их собираются привлечь к работе в оздоровительных лагерях



В Иркутской области разработают программу совместной работы Иркутского войскового казачьего общества и региональных властей. По словам врио областного главы Игоря Кобзева, поставлена задача сформировать эффективный механизм привлечения казачества к несению государственной и иной службы, к решению задач в интересах национальной безопасности.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в скором времени на базе СОШ №1 посёлка Железнодорожный Усть-Илимского района планируется открытие специализированной казачьей школы. Кроме того, будет развиваться сеть клубов и казачьих кадетских классов в образовательных учреждениях.



Также министерству соцразвития региона дано поручение изучить возможности казачьих обществ для создания специализированных военно-спортивных смен в оздоровительных лагерях региона, а после создать условия для участия в сменах подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.



С 2021 года на территории Иркутской области будут проходить региональные этапы ежегодных всероссийских казачьих мероприятий:

-всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне»,

-всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодёжи;

-всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох»,

-смотр – конкурс на лучший казачий кадетский класс Сибирского Федерального округа,

-смотр – конкурс на лучший казачий кадетский корпус (кадетскую школу).

