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В Иркутской области казаки займутся охраной госсобственности и природы

В Иркутской области казаки займутся охраной госсобственности и природы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также их собираются привлечь к работе в оздоровительных лагерях

В Иркутской области разработают программу совместной работы Иркутского войскового казачьего общества и региональных властей. По словам врио областного главы Игоря Кобзева, поставлена задача сформировать эффективный механизм привлечения казачества к несению государственной и иной службы, к решению задач в интересах национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в скором времени на базе СОШ №1 посёлка Железнодорожный Усть-Илимского района планируется открытие специализированной казачьей школы. Кроме того, будет развиваться сеть клубов и казачьих кадетских классов в образовательных учреждениях.

Также министерству соцразвития региона дано поручение изучить возможности казачьих обществ для создания специализированных военно-спортивных смен в оздоровительных лагерях региона, а после создать условия для участия в сменах подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 2021 года на территории Иркутской области будут проходить региональные этапы ежегодных всероссийских казачьих мероприятий:
-всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне»,
-всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодёжи;
-всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох»,
-смотр – конкурс на лучший казачий кадетский класс Сибирского Федерального округа,
-смотр – конкурс на лучший казачий кадетский корпус (кадетскую школу).
казаки Иркутская область
 
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