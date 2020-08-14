Также их собираются привлечь к работе в оздоровительных лагерях
В Иркутской области разработают программу совместной работы Иркутского войскового казачьего общества и региональных властей. По словам врио областного главы Игоря Кобзева, поставлена задача сформировать эффективный механизм привлечения казачества к несению государственной и иной службы, к решению задач в интересах национальной безопасности.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в скором времени на базе СОШ №1 посёлка Железнодорожный Усть-Илимского района планируется открытие специализированной казачьей школы. Кроме того, будет развиваться сеть клубов и казачьих кадетских классов в образовательных учреждениях.
Также министерству соцразвития региона дано поручение изучить возможности казачьих обществ для создания специализированных военно-спортивных смен в оздоровительных лагерях региона, а после создать условия для участия в сменах подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С 2021 года на территории Иркутской области будут проходить региональные этапы ежегодных всероссийских казачьих мероприятий:
-всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне»,
-всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодёжи;
-всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох»,
-смотр – конкурс на лучший казачий кадетский класс Сибирского Федерального округа,
-смотр – конкурс на лучший казачий кадетский корпус (кадетскую школу).
В Иркутской области казаки займутся охраной госсобственности и природы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Изменения собираются ввести для оказания финансовой помощи бюджетам муниципалитетов
Также их собираются привлечь к работе в оздоровительных лагерях
Поезда вновь будут курсировать между Кабанским и Слюдянским районами
Сейчас прорабатывается вопрос о грейдировании дороги
Он коснётся более 65 тысяч граждан республики
Экзамены успешно сдали 12 человек
В Сети появился фильм о фильме «Головар-2. Струна»
Ремонт начнётся в выходные
Почти все уроки каждый класс будет проводить в одном кабинете
Дворец Будды Ваджрадхары будет единственным в мире
Бурвод удивил разнообразием гуляющих по улицам животных
Прогнозы по уровню рек в столице Бурятии обнадёживают
Некоторые осуждённые исполнили песни музыканта
Семи детским садам предписано устранить замечания
Столбик термометра может опуститься до -2